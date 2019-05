Hugo Sotil: "Tuve que escaparme de FC Barcelona para jugar con la Selección Peruana en la Copa América"

El trofeo original de la Copa América , que se disputará en Brasil este año, se encuentra en Lima. Hugo Sotil y Héctor Chumpitaz llegaron hasta donde se encuentra para recordar la época en la que pudieron levantarla.

El 'Cholo' Sotil se animó a contar lo que tuvo que hacer para llegar hasta el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venzuela y chocar ante Colombia, donde logró anotar el gol que le permitió a Perú ganar el torneo internacional.

"En FC Barcelona no me querían dar permiso. Me tuve que escapar para estar con mi Selección. Gracias a Dios pude anotar el gol que nos llevó a ganar la Copa América. Pero todo valió la pena porque llegué a Barcelona y todos los dirigentes me felicitaron", recordó el 'Cholo'.

El histórico jugador de la Selección Peruana también habló sobre cómo eran en esa época los jugadores y las condiciones en las que se formaron.

"En ese tiempo nosotros éramos muchachos de barrio, de tierra, jugábamos a que no se nos escape el balón. Eso me permitió tener un buen ritmo, un buen dribling y afrontar a jugadores que medían más de 1.90", aseguró.

Por otro lado, el miércoles pasado, Ricardo Gareca presentó la lista provisional de jugadores que podrían llegar a la representar a Perú en la Copa América Brasil 2019.

Reyes hizo debutar a 3 juveniles en el mismo número de fechas. (Video: Jesús Mestas)

► Melgar superó a Alianza Lima y Sporting Cristal en el ranking FIFA

► ¿Cómo juega la Universidad Católica de Ecuador, rival de Melgar en la Sudamericana?

► En México lo siguen: ¿Armando Alfageme se acerca a Querétaro de la Liga MX?

► Claudio Pizarro extendería su contrato con Werder Bremen [FOTO Y VIDEO]