Universitario de Deportes vs. Botafogo se ven las caras, este miércoles, en partido válido por la tercera jornada del Grupo D en la presente edición de la Copa Libertadores. Con la consigna de mantenerse en la parte alta de su serie, los de Fabián Bustos intentarán hacerle frente a un cuadro brasileño que espera sumar su primera victoria, en casa, y encaminarse hacia la clasificación a la segunda ronda del torneo internacional.

Es preciso señalar que los cremas llegan a este encuentro con cuatro unidades (de seis posibles), luego de ganarle 2-1 a LDU de Quito -en el estadio Monumental de Ate- y empatar 1-1 en su visita a Junior de Barranquilla, mientras que el ‘Fogao’ lo hace tras caer ante colombianos y ecuatorianos en los duelos previos.

Universitario de Deportes vs. Botafogo no tiene un historial en Copa Libertadores, por lo que los dos elencos saldrán con todo, desde el pitazo inicial de la contienda, para comenzar con pie derecho las estadísticas en los duelos uno contra uno en este tipo de competencias.

En base a ello, se espera un compromiso parejo entre los dos combinados, el mismo que tendría a los locales proponiendo para ponerse rápidamente en ventaja en el marcador, sabiendo que los visitantes harán lo propio para buscar lo suyo de contragolpe, agrupándose bien atrás al momento de no tener posesión del balón.

Universitario de Deportes vs. Botafogo podría ocasionar que los cremas extiendan su racha de invictos a 26, siempre y cuando no pierdan ante un elenco brasileño que llega con el cartel de favorito a este compromiso por la fase de grupos de la presente edición de Copa Libertadores.

Para ello, Fabián Bustos volvería a usar la oncena que le dio resultados en Barranquilla, dejando fuera de la oncena inicial a Jairo Concha para darle minutos a Jorge Murrugarra quien, junto a Rodrigo Ureña, intentará cortar los circuitos ofensivos de la escuadra brasileña.

¿A qué hora juega Universitario de Deportes vs. Botafogo?

El partido de Universitario de Deportes vs. Botafogo será este miércoles 24 de abril en el estadio Olímpico Nilton Santos. El duelo iniciará desde las 5:00 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el inicio del compromiso será a las 7:00 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia, el encuentro será a las 6:00 p.m.

¿En qué canal ver Universitario de Deportes vs. Botafogo?

Universitario de Deportes vs. Botafogo se podrá ver a través de las señales de ESPN y STAR Plus en Sudamérica. En Argentina se podrá ver por la señal de Fox Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor tendrás una cobertura exhaustiva del evento, con los aspectos más destacados del encuentro.

