Alianza Lima visitará a Colo Colo este martes 23 de abril y se encontrará con un equipo motivadísimo después de haber ganado el clásico el último fin de semana, donde vencieron por 1-0 a la Universidad Católica de Chile por el Campeonato Nacional. El ‘Cacique’ parte como favorito para ganar en el Estadio Monumental David Arellano, pues si bien cayeron ante Fluminense en su último duelo por la Copa Libertadores 2024 (2-1), son optimistas ya que viene mostrando cosas interesantes en esta temporada.

En la previa del cruce frente a los blanquiazules, Jorge Almirón, entrenador del elenco chileno, conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa y analizó lo que podría suceder en el terreno de juego. En primera instancia, sostuvo que Alianza Lima le planteará un panorama diferente a lo que tuvo que enfrentar el último domingo ante los ‘Cruzados’, por lo que no aseguró de qué manera cambiará su estrategia inicial.

“Es otro tipo de partido respecto al clásico contra la Universidad Católica, es otro rival, se podría repetir el esquema para soltar a (Arturo) Vidal, que tiene gol y es difícil de marcar cuando aparece. Esperamos seguir aprovechándolo”, manifestó, haciendo hincapié en el último gol de Arturo Vidal, quien jugó de falso ‘9’ ante la U. Católica y tuvo una gran actuación al no ser detectado con facilidad por los zagueros rivales.

En esa misma línea, el exentrenador de Boca Juniors apostó a ganar sí o sí, pues al jugar en condición de locales necesitan recuperar aquellos puntos que perdieron en su visita a Fluminense. “Veremos si cambia el esquema, todavía no definí el equipo para ver si hay modificaciones. Siempre me preparo para enfrentar al mejor, sabiendo que somos locales, tenemos la obligación de sacar un buen resultado”, acotó.

Jorge Almirón, quien disputó dos finales de la Copa Libertadores –una con Lanús y otra con Boca Juniors–, sabe perfectamente que Alianza Lima es un rival directo y no pueden darse el lujo de especular. “En la Copa Libertadores es importante ganar, sobre todo de local. La zona se va a definir hasta la última fecha, tenemos que ganar solidez, aprovechar las que tenemos acá y ser sólidos atrás, que no te hagan goles. El equipo lo puede hacer”, añadió.

El estratega argentino consideró que, si bien ante Cobreloa cayeron por 2-0, su equipo mostró cosas interesantes que espera replicar frente a los ‘Íntimos’, pues el cruce con la Universidad Católica fue más disputado desde otro ángulo, más físico. “Más allá del amor propio, el equipo está mentalmente fuerte, pero siempre voy a elegir futbolísticamente el partido con Cobreloa. El partido con la Católica fue de meter, luchar, no se podía jugar y ya al final no había luz. Será un partido muy duro”, afirmó.

Finalmente, Jorge Almirón evitó caer en fundamentalismos sobre el estilo de juego de Colo Colo y sugirió que, si el contexto así lo amerita, se adaptará a lo que le proponga Alianza Lima. “Cuando uno gana está más tranquilo, que es lo más importante. Llegamos con buen ánimo, por primera vez tendremos aforo lleno en el estadio. Espero que haya un gran comportamiento. Estamos comprometidos para hacerlo bien y sacar un buen resultado. Nos acomodaremos al rival”, sentenció.

¿Qué se le viene a Alianza Lima?

Luego de su último triunfo por 3-0 sobre Sport Boys, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Colo Colo por la tercera jornada del Grupo A de la Copa Libertadores 2024. Dicho compromiso está programado para el martes 23 de abril desde las 7:30 p.m. (horario peruano), se disputará en el Estadio Monumental David Arellano y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica a través de la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Star Plus.

Posteriormente, los de La Victoria no tendrán mucho tiempo para descansar ya que su calendario apretado los obliga a no descuidar el campeonato local. En ese sentido, en el duelo válido por la décima tercera fecha del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto, los blanquiazules visitarán a Melgar en Arequipa. Este encuentro está pactado para el domingo 28 de abril desde las 5:30 p.m., tendrá lugar en el Estadio Monumental de la UNSA y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión digital en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.





