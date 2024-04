Si bien Colo Colo parte como favorito para enfrentar a Alianza Lima este martes 23 de abril por la Copa Libertadores 2024, la hinchada blanquiazul que está presente en Santiago tiene la ilusión de que los dirigidos por Alejandro Restrepo serán capaces de dar el golpe en el Estadio Monumental David Arellano. No será una tarea fácil, pero desde ya el plantel está sintiendo el respaldo de su gente para así regresar a la capital con un resultado positivo.

Depor se encuentra en Santiago y fuimos testigos de cómo un importante grupo de hinchas se acercaron al hotel de concentración donde se hospeda Alianza Lima, con la finalidad de armar un banderazo y hacerse sentir en Chile. Los jugadores, por supuesto, salieron brevemente para agradecerles por el gesto y se vivió un ambiente de mucha algarabía para distender los ánimos previo a un compromiso de vital importancia.

Recordemos que el combinado victoriano tropezó estrepitosamente hace un par de semanas, cuando cayó por 1-0 ante Cerro Porteño en Paraguay. Lo que parecía que iba a ser un punto valiosísimo, terminó siendo una derrota en el último minuto que seguramente dejó muchas lecciones en tienda blanquiazul. Por tal motivo, los ‘Íntimos’ deberán hacer un partido correcto si quieren recuperarse en casa de Colo Colo.

Hay que tomar Alianza Lima no podrá contar con Cecilio Waterman para este compromiso, ya que el último jueves salió lesionado tras marcar el 3-0 sobre Sport Boys. Eso sí, Alejandro Restrepo recuperó a Adrián Arregui y Marco Huamán, quienes estaban entre algodones y eran duda para viajar a Chile. Ya está en manos del estratega ‘cafetero’ si los alinea de titulares o los utiliza como pieza de recambio.

Colo Colo, por su parte, llega a este partido después de vencer por 1-0 a la Universidad Católica de Chile, en lo que fue una edición más del clásico chileno, correspondiente a la fecha 9 del Campeonato Nacional. Los pupilos de Jorge Almirón se quedaron con los tres puntos gracias al tanto de Arturo Vidal, quien apareció a los 23′ para silenciar el Estadio Santa Laura.

Uno de los que se pronunció previo al viaje a Chile fue Carlos Zambrano, quien evitó entrar en polémicas respecto a la nacionalidad del rival y solo se enfocó en lo que tiene que hacer Alianza Lima este martes. “Es un partido más de Libertadores, no tiene nada que ver las nacionalidades. El rival es duro, todos los rivales de la Libertadores son duros, hay que estar concentrados”, apuntó.

Hinchas de Alianza Lima arengan a los jugadores previo al partido frente a Colo Colo. (Video: Fernanda Huapaya / Depor)





¿Qué se le viene a Alianza Lima?

Luego de su último triunfo por 3-0 sobre Sport Boys, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Colo Colo por la tercera jornada del Grupo A de la Copa Libertadores 2024. Dicho compromiso está programado para el martes 23 de abril desde las 7:30 p.m. (horario peruano), se disputará en el Estadio Monumental David Arellano y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica a través de la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Star Plus.

Posteriormente, los de La Victoria no tendrán mucho tiempo para descansar ya que su calendario apretado los obliga a no descuidar el campeonato local. En ese sentido, en el duelo válido por la décima tercera fecha del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto, los blanquiazules visitarán a Melgar en Arequipa. Este encuentro está pactado para el domingo 28 de abril desde las 5:30 p.m., tendrá lugar en el Estadio Monumental de la UNSA y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión digital en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RELACIONADO