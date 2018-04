Alianza Lima: 'Chalaca' Gonzales cuadró a Julio César Uribe por críticas a íntimos ante Junior

Las fuertes críticas de Julio César Uribe contra Alianza Lima en la transmisión de Fox Sports del partido contra Junior de Barranquilla trajeron cola. A César 'Chalaca' Gonzales no le gustó las palabras de su colega y le dedicó un mensaje en Facebook.

"En estos momentos está jugando Alianza Lima (entretiempo), y ojalá que mi amigo Julio César Uribe me pueda leer. Baja el tono de tu crítica. Se ve y se escucha horrible las críticas que envías al club peruano en donde trabajaste hace algunos años, Julito", escribió 'Chalaca'.

Julio César Uribe dirigió a Alianza Lima en la temporada de 1995. El 'Diamante', con el buzo blanquiazul, alcanzó el tercer lugar del Descentralizado. Sporting Cristal fue campeón, mientras Universitario de Deportes segundo del acumulado.

Alianza revivió a un muerto: lo que dijo la prensa colombiana tras derrota íntima en Libertadores

"Te quiero mucho, pero me siento dolido por la forma como encaras contra una institución que es querida y amada en el Perú. Respetemos el club. Tú has sido sido y sigue siendo un crack. No todos juegan como lo hiciste tú. Abrazote. Tu hermano, 'Chalaca'", agregó César Gonzales.

El post de 'Chalaca' Gonzales en Facebook.

El 'Diamante' es comentarista de Fox Sports. El partido de esta noche fue especial para él. Jugó en Junior de Barranquilla en 1986 luego de su paso por el fútbol italiano.

