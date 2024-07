La gota que colmó la crisis de la Selección Peruana fue su pronta eliminación en la Copa América 2024, donde no ganó ningún partido, no anotó goles y apenas mostró destellos de buen fútbol, que algunas vez no trajo tantas alegrías. Ante este bajo rendimiento, las críticas no tardaron en llegar, ya que el equipo de Jorge Fossati no logró convencer en este torneo, crucial como preparación para las Eliminatorias 2026. Julio César Uribe, exentrenador también de la Bicolor, se refirió al presente del equipo, discutiendo el recambio generacional y ofreciendo su visión sobre el sistema implementado por el ‘Nono’.

Perú afrontó este torneo con uno de los planteles más experimentados, siendo la crítica de la hinchada el no haber considerado a los jóvenes y haber preferido a jugadores en la etapa final de sus carreras. Julio César, en una entrevista para Ovación, expresó su opinión sobre este tema que ha sido discutido en los últimos días. “Siempre hay jugadores, de eso no tengo ninguna duda, pero qué clase de jugadores son los que quieres, quieres manejar romanticismos o un tema de gustos. Ves a un Colombia frente a Brasil y ves su evolución, ves nuevos jugadores, conceptos, Brasil parecía el chico y Colombia el grande. Hay muchas conclusiones del gran momento de Colombia, muchos evolucionan y la pregunta de nosotros es si estamos evolucionando o involucionando”, se refirió.





El exentrenador de la Blanquirroja indicó que este tipo de situaciones es responsabilidad de los encargados del equipo, ya que considera que el equipo está atrapado en una era del pasado. “Es un tema de los responsables que tienen ese privilegio, como lo he tenido yo, de encontrar a los jugadores que den respuesta a una actualidad, eso significa aprendizaje y aquí no entendemos lo que es aprendizaje, estamos atrapados en el pasado”, consideró. Asimismo, agregó. “No es que nos engañemos, sino que vivimos confundidos. Tenemos que elegir jugadores que estén a la altura de lo que son las métricas al nivel de actualidad, no es quién ha sido, sino quién es. si la historia en un tiempo fue muy buena, tienes el presente para tratar que sea mejor de cara al futuro”.

Por otro lado, además de la falta de oportunidades para los jóvenes en el once, Uribe también comentó sobre el sistema de juego utilizado por Jorge Fossati en este torneo. Considera que cambiar de esquema de manera abrupta puede hacer que el grupo no logre ser efectivo. Además, señaló que la formación implementada por el ‘Nono’ implica muchos riesgos en la fase defensiva. “Si revisas las famosas métricas que Jorge (Fossati) lo debe haber hecho, lo que significó clasificar a 2018 y quedarse cerca de 2022, entonces ahí tienes una base y si quieres ponerle tu toque no puedes alejarte de lo que ha significado productividad y cambiar radicalmente al 3-5-2 y 5-3-2, que es un sistema equilibrado pero tomando riesgos para el repliegue”, sostuvo.

Además, se le preguntó por el comportamiento de los jugadores fuera de las canchas, como fue el caso de André Carrillo y Christian Cueva, quienes, tras llegar a suelo nacional, salieron de fiesta. Esto no fue bien recibido por los hinchas y la prensa nacional. “Yo no expresaría nada negativo de los jugadores de fútbol porque he sido jugador y soy técnico, cualquier opinión personal la conversaría con cualquiera de ellos. Criticar lo que ellos están haciendo no me corresponde, ellos saben que siempre les deseo lo mejor, no son niños, son profesionales y saben lo que deben hacer y lo que no deben hacer”, declaró el ‘El Emperador’.

De igual forma, no dudó en expresar que la disciplina cuando se viste la camiseta de la Blanquirroja es algo innegociable, y que los jugadores deben saber cuándo es el momento adecuado para realizar sus actividades personales. Además, agregó que no ve al equipo en condiciones de competir frente a sus rivales. “Me preocupa mucho ese aspecto, que es uno de los pilares de lo que significa la competencia al nivel que le corresponde a los seleccionados, eso es algo que no se negocia. Si uno revisa la forma como se conducen las otras selecciones y no revisa esta clase de acontecimientos, algo estoy haciendo mal. El fútbol y la vida misma no es para débiles. Ya no se pueden dar las ventajas de 10 años atrás, las herramientas son otras y no las estamos aprovechando”, explicó.





Lo que viene para la Selección Peruana

Con el 2-0 en contra ante Argentina, la Selección Peruana consumó su eliminación en la Copa América en fase de grupos, la primera desde 1995, y ahora tendrá que concentrarse en el reinicio de las Eliminatorias al Mundial 2026. Ojo, en el mes de septiembre, nos mediremos ante Colombia y Ecuador, en Lima y en Quito, respectivamente. La programación está por confirmarse por la Conmebol.

En esa línea, el equipo dirigido por Jorge Fossati buscará salir del fondo de la tabla de posiciones. Tras seis jornadas disputadas, la ‘Bicolor’ se encuentra en el décimo puesto con solo dos puntos de 18 posibles, tras empatar dos partidos (Paraguay y Venezuela) y perder en otros cuatro (Brasil, Chile, Bolivia y Argentina). Así se encuentran las cosas.





Calendario de Perú en las Eliminatorias 2026

Setiembre 2024

Fecha 7: Perú vs. Colombia (5 de septiembre)

Fecha 8: Ecuador vs. Perú (10 de septiembre)

Octubre 2024

Fecha 9: Perú vs. Uruguay

Fecha 10: Brasil vs. Perú

Noviembre 2024

Fecha 11: Perú vs. Chile

Fecha 12: Argentina vs. Perú

Marzo 2025

Fecha 13: Perú vs. Bolivia

Fecha 14: Venezuela vs. Perú

Junio 2025

Fecha 15: Colombia vs. Perú

Fecha 16: Perú vs. Ecuador

Setiembre 2025

Fecha 17: Uruguay vs. Perú

Fecha 18: Perú vs. Paraguay





