El fútbol femenino peruano vuelve a tener una gran cita internacional y todas las miradas se posan sobre Alianza Lima, vigente campeón de la Liga Femenina, que buscará dejar en alto el nombre del país en la Copa Libertadores Femenina 2025. El equipo íntimo ya se encuentra instalado en Buenos Aires, ciudad que albergará esta edición del certamen, con la ilusión de competir de igual a igual frente a los mejores clubes del continente y demostrar la evolución que ha tenido en los últimos años bajo un proyecto cada vez más sólido.

La expectativa es alta no solo entre las jugadoras y el comando técnico, sino también en la hinchada blanquiazul, que sigue de cerca cada paso de un plantel que ha marcado un antes y un después en el fútbol femenino nacional. Hay que recordar que Alianza Lima es el único equipo peruano que ha logrado clasificar dos veces a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina (2021 y 2024).

Con una mezcla de experiencia y juventud, y el recuerdo fresco de su dominio a nivel local, las íntimas afrontarán el reto continental con la consigna de superar lo hecho en campañas anteriores y dar un golpe de autoridad en su debut. En el torneo local han quedado como líderes absolutas y seguirán en competencia pero en el ámbito internacional.

Alianza Lima se proclamó campeón del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2025. (Foto: Club Alianza Lima)

¿Cuándo jugará Alianza Lima su primer partido y contra quién?

Tras realizarse el sorteo, se confirmaron los horarios de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025. Así pues, tenemos que el debut de Alianza Lima será este jueves 02 de octubre desde las 4:00 p.m. (hora peruana) y se jugará en el Estadio Nuevo Francisco Urbano de Buenos Aires.

Ahora, el primer rival a vencer será Boca Jrs. uno de los equipos anfitriones de este torneo y clasificadas al mismo por ser las campeonas del Torneo Apertura 2024. Por su parte, Alianza Lima llega siendo campeonas del Torneo Apertura también, pero de la temporada 2025. En Argentina el formato de clasificación suele ser similar al nuevo impuesto por la FPF.

Para la segunda fecha, medirá fuerzas ante Ferroviária el domingo 05 de octubre, pero a las 8:00 p.m. Y se despedirá de la fase de grupos ante el cuadro venezolano de ADIFFEM el 08 de octubre, otra vez, a las 4:00 p.m.

Convocadas de Alianza Lima

Arqueras: Maryory Sánchez y María Fernanda Dávila.

Maryory Sánchez y María Fernanda Dávila. Defensas: Neidy Romero, Tifani Molina, Gianella Romero, Alison Reyes, Yomira Tacilla, Grace Cagnina, Kaila Gomes, Mia León.

Neidy Romero, Tifani Molina, Gianella Romero, Alison Reyes, Yomira Tacilla, Grace Cagnina, Kaila Gomes, Mia León. Volantes: Emily Flores, Rafaela Marques, Silvani Oliveira, Sandy Dorador, Joyce Amara, Allison Azabache.

Emily Flores, Rafaela Marques, Silvani Oliveira, Sandy Dorador, Joyce Amara, Allison Azabache. Delanteras: Estefanía Gonzáles, Annaysa Silva, Sashenka Porras, Heidy Padilla, Diana Borges, Adriana Lúcar y Karol Lins.

¿Quiénes son los rivales de Alianza Lima?

Alianza Lima Femenino, equipo dirigido por el chileno José Letelier, jugará la Copa Libertadores Femenina 2025 tras salir campeón del Torneo Apertura 2025 de la Liga Peruana FPF. En el sorteo realizado este jueves 4 de setiembre, le tocó el grupo B.

Los rivales que le tocaron a las ‘blanquiazules’, además de Boca Juniors de Argentina, son Ferroviária de Brasil y ADIFFEM de Venezuela. Se trata de un grupo complicado por la presencia de un equipo brasileño y otro argentino, que cuentan con mayor jerarquía y experiencia en el fútbol femenino.

Todos los grupos de la Copa Libertadores

Grupo A: Corinthians (Brasil), Equipo Ecuador, Always Ready (Bolivia) y Representante Colombia 2.

Grupo B: Boca Juniors (Argentina), Alianza Lima (Perú), ADIFFEM (Venezuela) y Ferroviária (Brasil).

Grupo C: São Paulo (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Colo Colo (Chile) y Olimpia (Paraguay).

Grupo D: Representante Colombia 1, Libertad (Paraguay), Nacional (Uruguay) y Universidad de Chile (Chile).

