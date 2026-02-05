El inicio de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026 no fue el esperado y dejó una sensación de preocupación entre los hinchas tras la caída por la mínima ante 2 de Mayo en Paraguay. El equipo dirigido por Pablo Guede no logró imponer condiciones fuera de casa y ahora está obligado a revertir la serie en el Estadio Alejandro Villanueva. Más allá del resultado, el partido dejó varias interrogantes sobre el rendimiento colectivo y la capacidad de reacción del plantel. En ese contexto, la atención se trasladó rápidamente a lo que sería el mensaje desde la dirigencia, en medio de un calendario exigente y con la presión de avanzar de fase para evitar un golpe temprano en el plano deportivo e institucional.

A su llegada a Lima, uno de los más buscados por la prensa fue el administrador del club, Fernando Cabada, quien optó por un discurso de tranquilidad pese al resultado adverso. El directivo dejó en claro que, desde su perspectiva, la serie todavía está abierta y que el equipo tiene argumentos para revertir la historia jugando como local.

“Esto es un partido de 180 minutos, no hay por qué preocuparse”, sostuvo Cabada ante los medios, remarcando que solo se disputó la primera mitad de la llave. Sus palabras apuntaron a bajar la tensión y a transmitir confianza de cara al duelo de vuelta en Matute.

Además, el administrador blanquiazul fue enfático al señalar que, pese al tropiezo, Alianza Lima sigue siendo el favorito para quedarse con la clasificación. “Alianza era favorito y lo sigue siendo”, afirmó, dejando en claro que el resultado en Paraguay no cambia la percepción que tiene la dirigencia sobre la superioridad del plantel.

En la misma línea, Cabada evitó hablar de justicia o injusticia deportiva, alineándose con una visión más pragmática del resultado. “En el fútbol no se puede hablar de cosas justas o injustas, a veces las cosas no se dan”, señaló, intentando quitarle dramatismo a la derrota y enfocarse en lo que viene.

Alianza Lima vs 2 de Mayo | Foto: AFP

Desde el área deportiva, también hubo respaldo al plantel y al comando técnico, con mensajes que apuntan a la profundidad del grupo. La postura institucional es clara: todos los jugadores están en condiciones de aportar y el cuerpo técnico cuenta con la confianza para armar el mejor once posible para la revancha.

En lo estrictamente deportivo, los íntimos deberán ganar por al menos un gol para igualar la serie y forzar la definición por penales. En caso de una victoria por dos o más tantos, asegurarán su clasificación directa a la siguiente fase, mientras que cualquier empate o derrota los dejará fuera del torneo continental.

¿Cuándo será el partido de vuelta entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo?

El duelo de vuelta entre Alianza Lima y 2 de Mayo está programado para el miércoles 11 de febrero a las 7:30 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva. Será un partido clave para el futuro inmediato del equipo de Pablo Guede y para confirmar si el mensaje de calma de Fernando Cabada se traduce en una reacción futbolística dentro del campo.

