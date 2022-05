La catastrófica goleada que sufrió Alianza Lima ante River Plate fue el punto final de la participación peruana en la Copa Libertadores 2022. Un año más donde nuestros representantes no estuvieron a la altura, historia que se repite años tras año y parece no tener fin. César Vallejo, Universitario de Deportes, Sporting Cristal tampoco pudieron sacar cara por nuestro balompié. Al igual que los blanquiazules, no sumaron un solo triunfo y quedaron eliminados sin pena ni gloria.

Una vez más ningún plantel estuvo a altura del certamen más importante de clubes de América. La gran mayoría apostó todo en sus fichajes y jugadores de renombre, dejando de lado a sus jóvenes valores. Al final el resultado fue el mismo de siempre. Cada vez se pierde más, sobre todo en el tema de mirar las canteras. Esto genera la siguiente incógnita. ¿Existe una política deportiva de los clubes peruanos para este tipo de competencias?

Alianza Lima

Tras un 2021 inolvidable, consagrándose campeones nacionales, los blanquiazules tenían todas las cartas sobre la mesa para realizar una decorosa participación en la Libertadores y terminar por fin con una racha de 23 partidos sin ganar en dicho campeonato. Para ello se reforzó el equipo con Christian Ramos, Pablo Lavandeira, Aldair Fuentes, Cristian Benavente y Darlin Leiton.

De este grupo, solo la ‘Sombra’ acumulaba más de 20 partidos en dicho torneo. Después le seguía Fuentes con apenas seis encuentros y que pisó suelo peruano tras ser casi borrado del Fuenlabrada de España. El resto tenía registros casi nulos en dicha competencia. Se terminó confiando más en el gran nivel de Lavandeira con Ayacucho FC y el pasado del ‘Chaval’ por tierras europeas. ¿Así puede alcanzar?

Jugador Partidos en Copa Libertadores antes del 2022 Christian Ramos 32 Aldair Fuentes 6 Pablo Lavandeira 1 Darlin Leiton 1 Cristian Benavente 0

Si en la Liga 1 aún no sumaban en la Bolsa de Minutos, la Copa Libertadores no iba a ser la excepción. El promedio de edad del once íntimo sobrepasó los 30 años. Los únicos titulares con menos de 25 años fueron Oslimg Mora y Jairo Concha. El resto supera esa edad. Muchos de ellos rozando los últimos años de carrera. La experiencia no fue la solución.

Jugador Edad Ángelo Campos 29 Oslimg Mora 22 Yordi Vílchez 27 Pablo Míguez 34 Christian Ramos 33 Ricardo Lagos 26 Jairo Concha 22 Josepmir Ballón 34 Pablo Lavandeira 32 Edgar Benítez 34 Hernán Barcos 38

Sporting Cristal

El cuadro rimense volvió a tropezar en la Libertadores, sumando 18 años sin acceder a los octavos de final. Aunque en muchos de sus partidos dio la impresión de que pudo llevarse más, el registro señala que solo sumaron dos puntos en seis fechas. La principal crítica vino hacia la falta de un ‘9′ que pueda finalizar las innumerables situaciones que generaron los celestes a lo largo del certamen.

No solo se careció de un centrodelantero, los bajopontinos se mostraron vulnerables en la zona defensiva, destacándose los laterales. En ninguna de las tres posiciones se trajo un refuerzo. Para el delantero fallaron rotundamente con la elección de John Jairo Mosquera, futbolista que no solo llegó con problemas físicos, sino que también tenía un discreto CV en la Libertadores.

Temporada Club PJ Goles 2021 Royal Pari 6 2

Para las bandas se siguió confiando en Johan Madrid y Nilson Loyola, futbolistas que hace mucho tocaron techo. Más allá de que en el plano local les termina alcanzando su nivel, no sucede lo mismo cuando les toca competir en el exterior. Esto queda explicado con un dato: el 62.5% de los goles que recibió Cristal los tuvo siempre como principales protagonistas.

Goles en contra Sector por donde se inició la jugada vs. Flamengo (Lima) Izquierda (Nilson Loyola) vs. Flamengo (Lima) Izquierda (Nilson Loyola) vs. Talleres (Argentina) Derecha (Johan Madrid) vs. Católica (Lima) Derecha (Johan Madrid) vs. Flamengo (Brasil) Izquierda (Nilson Loyola)

El regreso de Yoshimar Yotún les cayó como anillo al dedo, pero el volante de la Selección Peruana no pudo hacer mucho para cambiar el rumbo copero. Otro que retornó fue Fernando Pacheco, quien sigue en deuda y parece que su paso por Brasil hizo decrecer su nivel. Leandro Sosa intentó, pero su poca experiencia en esta clase de torneo (2 PJ) no lo ayudó mucho.

Universitario

Los cremas entraron en escena para la Fase 2. Tuvieron como rival al Barcelona SC. Durante la llave nunca dejaron la sensación de que pudieran competirle al conjunto ecuatoriano. Más allá de la grata aparición de Piero Quispe, los estudiantiles se fueron con una gran deuda del torneo.

Las principales críticas se dirigieron principalmente a la zona defensiva, sobre todo a Federico Alonso y Nelinho Quina. Así como también al mal armado de plantel que tuvo la dirigencia merengue. Ninguno de los fichajes tenía experiencia importante en la copa. Una razón más que suficiente para pensar que el equipo se armó pensando en el torneo nacional.

Jugador Partidos en la Copa Libertadores antes del 2022 Ángel Cayetano 1 Joao Villamarín 2 Roberto Villamarín 0

Con una edad media de 28.5 años, los de Ate tampoco pudieron apelar a la experiencia para seguir con vida en la Libertadores. En la oncena copero solo destacó Quispe (20 años), quien dejó claro que hay que darle más oportunidades para los chicos formados en las canteras de la ‘U’.

Jugador Edad José Carvallo 36 Aldo Corzo 33 Nelinho Quina 35 Federico Alonso 31 Nelson Cabanillas 22 Gerson Barreto 26 Ángel Cayetano 31 Piero Quispe 20 Luis Urruti 29 Roberto Villamarín 24 Alex Valera 26

César Vallejo

Los ‘Poetas’ tampoco se salvan. Quedaron eliminados ante Olimpia en la primera fase. El plantel trujillano contrató en su mayoría a jugadores con pasado más reciente en la Liga 1: Carlos Ascues, Orlando Núñez, Patricio Arce y Osnar Noronha. La única figura que trajo del exterior fue el panameño Abdiel Arroyo, cuyo rendimiento no ha marcado diferencias ni en el campeonato peruano.

Último caso de éxito

Real Garcilaso (Cusco FC) sigue siendo el equipo que más lejos ha llegado en la Copa Libertadores durante las últimas nueve temporadas. Un plantel sin grandes nombres y que no solo supo aprovechar su localía, ganando también puntos importantes afuera.

Freddy García explicó a Depor cuál fue la clave de éxito para llegar hasta los cuartos de final: “Empezamos a coordinar juntos lo que se iba a hacer. Directiva y comando técnico no pueden estar divorciados. En base a ello viene la selección de futbolistas. Esto se dio de manera presencial. Viajamos a ver hasta tres opciones”, contó.

La labor de ‘Petróleo’ fue más allá de ver solo videos y dejarse guiar por empresarios. El DT viajó a distintos países para evaluar jugadores. No se basó en solo videos o recomendaciones de representantes. Encontró futbolistas acorde a lo que buscaba y con mucha hambre de gloria como fue el caso de los paraguayos Rolando Bogado, Óscar Gamarra, Fabio Ramos y Víctor Ferreira. También se fichó a un hoy un viejo conocido en la ciudad imperial, Alfredo Ramúa. Todos rindieron más de lo que se esperaba.

Si hablamos de edad. No cabe duda de que se trataba de un equipo donde el promedio superaba los 31 años. No obstante, la mayoría tenía una característica en común: futbolistas con un gran recorrido, pero que todavía no habían transcendido internacionalmente.

Jugador Edad Diego Carranza 32 Jhoel Herrera 33 Luis Guadalupe 42 Rolando Bogado 30 Iván Santillán 23 Edwin Retamoso 32 Fabio Ramos 33 Óscar Gamarra 27 Alfredo Ramúa 27 Mauricio Montes 31 Víctor Ferreira 28

Este nuevo fracaso lleva a replantear muchas cosas. Desde la importancia e inversión en el el fútbol formativo, pasando por una reestructuración del campeonato, reduciendo el número de equipos para que este sea más competitivo. Finalmente, cada institución debe tener claras sus políticas deportivas al momento de planificar su participación en competencias internacionales.

