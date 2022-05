Le pegaba al balón con la misma potencia que “Lolo” Fernández y se estiraba por los aires como hoy lo hace Cristiano Ronaldo. Su juego inspiraba respeto hasta en sus rivales. Un adelantado a la época. Nos referimos a Héctor Chumpitaz, el capitán del once que adorna la historia del subcampeonato de Universitario de Deportes en el año 1972. En los cincuenta años de la titánica campaña con el equipo dirigido por el técnico uruguayo Roberto Scarone, el “Granítico” nos abrió las puertas de su hogar y revivió a través de anécdotas y recuerdos aquella final de película en blanco y negro ante el “Rey de Copas”, Independiente, en “La Doble Visera”, hoy estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini.

¿Qué recuerdos del subcampeonato en la Copa Libertadores de 1972?

Dimos muchas satisfacciones a Universitario y al fútbol peruano. Para nosotros fue una satisfacción tremenda. Además, se jugó contra un equipo como Independiente, el “Rey de Copas”. Cuando se jugaba Copa Libertadores no se paralizaba el torneo. No había equipo “b”, era uno solo. Todos eran iguales. Cada jugador que entraba a reemplazar trataba de quedarse, nadie se lesionaba. Había mucha calidad en todos los puestos.

¿Fue el mejor plantel que integró en Universitario de Deportes?

Así es. Y, además, estábamos jóvenes. Teníamos a “Cuchara”, que era Nicolás Fuentes, quien tenía una técnica tremenda. Marcó a los punteros derechos: Jairzinho, Garrincha, Rivelino. Después Alejandro Guzmán, José Fernández, Luis Cruzado, Roberto Chale, quien para esos partidos era especial. Esa época de la Copa Libertadores fue brillante, como la de la Copa América, con la selección.

Dieron pelea ante Independiente en Argentina, pero cayeron 2-1…

Era un gran equipo, con mucha experiencia. Nosotros pudimos ganar el partido. Estuvimos parejos. Ellos nos metieron un gol, luego lo empatamos. Recuerdo que el tiro libre que pateé, los argentinos hablaban que lo iba a rematar Héctor Chumpitaz. Pateo y choca en el travesaño, el rebote se llenó de pelota a Percy Rojas o “Cachito” Ramírez, no recuerdo muy bien. Si empatábamos, teníamos la seguridad que podíamos salir campeones de la Copa Libertadores.

¿Alguna anécdota?

Cuando Muñante picaba hacia la esquina, yo tenía que hacer tiempo para que llegue después Enrique Casaretto, Percy Rojas, ya que los otros no llegaban al mismo tiempo. Con mirarnos sabíamos que la pelota iba a llegar ahí. Solo tenían que buscar salir de la posición adelantada. Oblitas y “Cachito” sabían cuándo tenía que salir el pase. Se jugaba con confianza.

La campaña de Universitario se trasmite de generación en generación...

Ahora hay redes sociales, salen las formaciones de los equipos. Inclusive hay videos, pero ni la pelota se ve bien por la cantidad de tierra que tenía la cancha. ¿Así jugaban? Se preguntan. La pelota era más pesada, era de cuero no de plástico. Ahora hay otras canchas.

Sus excompañeros en Universitario y en la selección peruana, coinciden que imponía respeto con su sola presencia. ¿Cómo era Héctor Chumpitaz?

Más que nada era por mi forma de ser, no me gustaba perder. Era picón, pero no con reacciones malas. Si perdía un clásico, los lunes perjudicaba a mis hijos. No los llevaba ni a tomar lonche. No salía porque había gente que hablaba de mala forma, yo no aguantaba. Cuando jugaba no me gustaba perder una pelota, quería recuperarla ahí mismo. También nos tocó perder, pero poníamos hasta lo último. Hasta ahora tengo aprecio con todos, Cubillas, “Pitín” Zegarra, era bien amigo de “Perico” León, en paz descanse.

¿De quién adoptó su personalidad?

De mis abuelos. Eran muy exigentes. Si no llegaba a tal hora, no comía. Igual era para dormir. Esa disciplina fue importante para mi carrera. No iba a fiestas. A las nueve de la noche ya estaba durmiendo. La enseñanza de los abuelos fue una cosa efectiva.

Los clubes peruanos se quedan eliminados en primera fase de la Copa Libertadores...

De local no pueden perder, nosotros no lo hacíamos. Ahora hay más posibilidades de clasificar que antes, ya que pasa el segundo, el mejor tercero. Nosotros trabajábamos con mucha vehemencia, era para nuestro beneficio y de la institución. La alimentación también era importante.

¿Qué recuerdos de “Lolo” Fernández?

Cuando llegaba a la concentración, los sábados, ya que entrenaba a una categoría de chicos, contaba chistes, todos nos reíamos. Siempre decía “hermanito”, era su palabra. Hasta ahora recuerdo su forma de caminar, metía su rodilla. Me dio una recomendación en los tiros libres. Lo puse en práctica ante Alianza Lima, le quitamos el invicto de diecisiete partidos. La pelota entró. Después hablé con “Lolo”.

La selección peruana está por clasificar a su segundo Mundial consecutivo. ¿Cómo califica su campaña?

Están jugando muy bien, lo han demostrado en las Eliminatorias. Veo que pelean todas las jugadas. Han hecho goles también por empuje, ponen garra. No solo es jugar bonito. Ahora esperar el rival que les toque, y clasificar a otro Mundial. La unión de los jugadores es importante. Además, están más ordenados en el tema personal.

¿Alguna anécdota de su época en la selección?

Había bromas, palomilladas, y mucho trabajo. Hay una buena con Marcos Calderón. En una concentración, previa Navidad, escuchábamos cohetones. Marcos dormía con las ventanas abiertas, ya era diciembre, hacía mucho calor. Así que Cassaretto le aventó por la ventana una sarta de cohetes. Corrió para esconderse, pero le cerramos la puerta. Marcos salió y dijo: “¿Quién ha sido?”Cassaretto, con toalla, estaba escondido entre los carros. Eran palomilladas para darnos ánimos, estábamos juntos. No solo pensábamos en el partido, era buena época.

¿Algún consejo a los chicos que se inician en el fútbol?

Ser futbolista no es fácil. Deben tener disciplina, buena alimentación. Nada de pastillas, la vitamina “o”, olla, comida sana. También deben preparase para “después” del fútbol. Cuidar el estado físico, dependen de eso. Deben ahorrar para su casa, no todo es carro. El estudio también es principal, ahora hay más condiciones por los horarios que antes.

