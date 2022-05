Germán Leguía lleva la sangre crema desde el uso de su memoria. Antes de convertirse en futbolista profesional, siempre soñó con algún día sudar la camiseta de sus amores. Tanto así que nunca pudo perderse un partido de la ‘U’, recordando, especialmente, la final de la Copa Libertadores del 72′, la cual escuchó a través de una radio. Lamentablemente, los merengues perdieron ante Independiente (1-0), pero Germán siempre tendrá presente aquella época dorada de jugadores, con quienes compartió el mismo vestuario cuando llegó a Universitario en 1978.

Ya son 50 años desde la gran hazaña de Universitario en Copa Libertadores. Luego de tremenda alegría, el hincha crema sueña con repetir una experiencia similar a la del 72′ y, ¿por qué no?, alzar la copa. Sin embargo, las actuaciones de equipos peruanos en torneos internacionales no vienen siendo las más fructíferas en cuanto a resultados. Debido a esto, Germán Leguía mantiene su posición frente a la problemática, partiendo desde la escasez de preocupación en las divisiones menores. “Para el campeonato nacional no necesitas mucho para ser competitivo. Nos hemos acostumbrado al campeonato nacional, nos engañamos, si no mira la Copa Libertadores”, sostuvo.

Usted, siendo hincha de la ‘U’, ¿cómo ve al club a comparación de años anteriores?

La verdad que, con todas las cosas que ha pasado en Universitario, es difícil. Lo de Gremco, que pone a uno, pone a otro, entra una administración y saca a los que se han contratado. Ahora, ha entrado Jean y está tratando de solucionar las cosas. Universitario, cuando vive estos momentos, es difícil hacer un equipo, porque no tiene una directiva como lo tiene Alianza. El jugador vive un vaivén de preguntas: “si viene o regresa, va a estar o no va a estar”. Espero que algún día podamos hacer como tiene Alianza, de tener una directiva y ser un club, de no estar en estas peleas con Gremco. Hablar de la ‘U’ ahorita es solo hablar de la hinchada, los chicos que están ahí nuevos, eso es lo que podría valorar ahora.

¿Qué es lo que se podría hacer en estos momentos para la mejora de la institución?

Estamos esperando a que el Congreso haga esta ley fija y que Gremco no esté para nada, y puedan conseguir inversionistas. La ‘U’ podría concesionar Campomar, hacer algo en el Lolo, imagínate con lo que tiene Universitario y ya los jugadores estarían recontra tranquilos, ya podrías traer jugadores o meterles plata a las divisiones inferiores. Por ejemplo, Alianza tiene un estadio. Universitario tiene Campomar, Lolo, el Monumental, tiene recursos para salir adelante.

¿Qué se siente haber jugado con la ‘U’ en el pecho?

Nunca me arrepentiré de haber jugado en la ‘U’. Yo pude haber firmado con Alianza, Cristal en el 78′. En la selección eran todos Alianza y Cristal, todos los de la ‘U’ se habían ido a Cristal como Chumpitaz, Oblitas, entre otros. Yo venía del ‘Muni’ y me fui a Universitario.

Lo convenció mucho su hinchaje...

Claro. Cristal me ofrecía mucha plata, pero no me arrepiento. Yo tengo una anécdota con Julio Cesar Uribe, no recuerdo si fue un partido ante Católica o con Boca, y le dije: “Ahora vas a saber lo que es jugar con un equipo de verdad”, y Julio no me creía, hasta que salió al campo y el estadio estaba repleto, alrededor de 49 mil personas, no tanto como ahora. Se quedó helado, terminó el partido y me dijo: “Tienes razón, es impresionante”.

En aquella época, ¿Universitario era muy sondeado a nivel internacional?

Universitario era un respeto, y antes era un respeto en toda América. Cuando yo me fui en el 83′ a España, todos sabían sobre Universitario. Ahora, hasta se confunden con el nombre. La ‘U’ antes iba a finales de Copa, estaba en semifinales, le ganaba a Boca, River, Palmeiras. Yo seguía a Universitario desde el 60′. Ya en el 66′, con Roberto Chale, le gana al River y a Racing en su cancha, ganarles a los equipos argentinos allá era imposible. Los equipos te respetaban un montón, clasificamos para el mundial 70′ y después viene lo del 72′. Yo era fanático del fútbol.

¿Qué recuerdos le traen aquella final de Libertadores en 1972?

Yo pagué para ir al Estadio, pero mi papá me quería matar. No me dejaron ir y no lo podía ver por televisión, lo escuché en la radio. Sentía que me iba a dar un paro cardiaco.

¿Cómo recibieron a los jugadores de Universitario luego del subcampeonato?

Fue una presentación monumental en el Nacional, recuerdo. Ahí, Rubén Techera hace una canción hermosa que es un símbolo ahora.

¿Qué diferencias hay con el actual plantel de Universitario?

No es por nada, pero en esas épocas, el jugador adoraba esa camiseta. Ahora no, porque mañana le ofrecen más plata de otro lado y se van. Se van de la ‘U’ a Alianza, que antes no lo veías. Era después cuando ya estaban en lo último, pero Universitario sacaba jugadores que nadie conocía, venían de provincia como Oblitas, Fernando Cuéllar, Héctor Chumpitaz. Te ponías esa camiseta y era lo máximo.

Roberto Scarone formó a un gran plantel...

Así es. Él regresa en el 78′ y tuve la suerte de estar con él. Roberto Scarone era uruguayo, campeón del mundo, tenía un nombre espectacular. Antes venía Didi, el mismo Marcos Calderón con su forma de ser, pero tenía Copa Libertadores. Acá venían entrenadores porque los equipos peruanos sonaban en el mundo. Ahora, que me disculpen, pero llegan y no se sabe nada del entrenador.

Hablando de la dirección técnica de Universitario, ¿qué opina de la permanencia de Jorge Araujo al mando del primer equipo?

Jorge está bien, pero uno tiene que empezar por menores. Para entrenador uno tiene que empezar con menores. Javier Chirinos, ¿cuántos años tiene Javier en menores? Campeones de la Libertadores Sub 20. Él agarró esa generación de chicos, está ahí hace tiempo y nadie le da la oportunidad. Lo peor es que pierdes un partido y ya te quieren sacar. Pones un nacional y la gente no lo apoya, Freddy Ternero perdió dos y ya. A Franco Navarro lo sacaron en tres partidos.

¿Cuál fue el punto de quiebre de la época dorada?

Todo el equipo espectacular, hasta el 75′ que la ‘U’ cae por problemas dirigenciales y se van todos los jugadores al extranjero, los mejores. Se desarma la ‘U’, el único que se queda es el ‘Panadero’ Díaz.

¿Cuál cree que es el factor principal que han descuidado los clubes peruanos?

El futbol ha bajado un montón, yo creo que no hay formación de menores. Antes teníamos oportunidades todos. No estoy en contra de los extranjeros, pero antes no tenías extranjero acá. Si venía alguien, era un jugador que hubiera estado en selección. Ángel Clemente Rojas, ídolo de Boca, y había peruanos que iban afuera y eran ídolos. Salían muchos jugadores como Sotil, Cubillas, Cueto. Ahora no, la mayoría de los jugadores de la selección juegan en el extranjero.

¿Qué solución brindaría?

Yo sigo insistiendo con los interescolares, los interbarrios. Eso te hacía mucho más fuertes, había más presión porque representabas a todo un colegio, había esa obligación de jugar. Entonces, cuando llegabas a un equipo, ya sabías lo que era presión. De ahí sacaban a los jugadores antes.





