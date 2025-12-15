La Copa Libertadores 2026 arranca este jueves. La Conmebol oficializó la fecha del sorteo de las fases preliminares, evento que marcará el inicio administrativo del torneo y definirá los primeros obstáculos para varios equipos del continente. En Perú, la atención está puesta especialmente en Alianza Lima, que será el primer equipo de este país en debutar en el torneo de clubes más importante del continente. Tras el sorteo, el cuadro aliancista conocerá su hoja de ruta para repetir la gesta de este 2025, donde también arrancó en la fase previa y clasificó a la fase de grupos.

Este año, Alianza Lima tuvo que superar a Nacional de Paraguay, Boca Juniors de Argentina y Deportes Iquique de Chile en Fase 1, 2 y 3, respectivamente, todos en llaves de ida y vuelta y solo perdiendo un partido (en La Bombonera, para luego clasificar en tanda de penales) En 2026 tendrá que repetir dicha gesta, esta vez de la mano del argentino Pablo Guede, quien reemplazará en el banquillo aliancista a Néstor ‘Pipo’ Gorosito.

Para empezar, se definieron dos bombos para sortear los tres emparejamientos de la Fase 1 de la Copa Libertadores, ordenados en base a la posición que ocupan los clubes en el ránking Conmebol. De momento, Alianza Lima junto a The Strongest (Bolivia) y Deportivo Táchira (Venezuela) se ubican en el bombo 1, mientras que Universidad Católica (Ecuador), 2 de Mayo (Paraguay) y Juventud Las Piedras (Uruguay) están en el bombo 2. Es decir, los íntimos pueden enfrentar a cualquiera de los tres equipos de este segundo bombo mediante sorteo.

Sin embargo, esta figura puede tener algún cambio: Bolivia 4 todavía no está definido, pues si The Strongest sale campeón de la Copa Bolivia (de momento, está en semifinales) pasará a ser Bolivia 3 y clasificará directo a la Fase 2 de la Copa Libertadores. En ese sentido, Blooming lo reemplazará en la Fase 1 y podría ser uno de los posibles rivales de Alianza Lima, pues por su posición en el ránking Conmebol pasaría al bombo 2, y Universidad Católica de Ecuador entraría al bombo 1.

Por lo pronto, 2 de Mayo de Paraguay y Juventud Las Piedras de Uruguay están confirmados en el bombo 2 y podrían ser rivales del equipo de Pablo Guede en la primera fase. Se trata de dos debutantes en la Copa Libertadores; el cuadro paraguayo accedió tras ser subcampeón de la Copa Paraguay, mientras que el elenco uruguayo lo hizo por ser el segundo mejor ubicado en la tabla anual.

Si Alianza Lima accede a la segunda fase de la Copa Libertadores 2026, su próximo rival saldrá del bombo 1 de la Fase 2, formado por Botafogo y Bahía (Brasil), Barcelona (Ecuador), Guaraní (Paraguay), Independiente Medellín y Deportes Tolima (Colombia), Sporting Cristal (Perú) y Argentinos Juniors (Argentina). En una hipotética tercera fase, el cuadro blanquiazul podría jugarse el pase a la fase de grupos; eso sí, en caso pierda en esa instancia obtendrá un boleto a la Copa Sudamericana.

Pablo Guede será presentado este martes como nuevo entrenador de Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo será el sorteo de la Copa Libertadores?

Los detalles logísticos de la ceremonia han sido confirmados a través de los canales oficiales. Según informó la cuenta de la Conmebol Libertadores, el sorteo de las rondas preliminares se llevará a cabo el próximo jueves 18 de diciembre. La cita está pactada para iniciar a las 10:00 a. m. (hora peruana) y tendrá lugar en la sede central de la entidad, ubicada en Luque, Paraguay.

¿En dónde ver el sorteo de la Copa Libertadores?

El sorteo oficial de la fase preliminar de la Copa Libertadores, será transmitido por ESPN, disponible en operadoras como Movistar TV, Claro TV, DIRECTV, entre otros. Asimismo, podrás seguir la cobertura completa del minuto a minuto, incidencias, y conocerán los rivales en la web de Depor.

