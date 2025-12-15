A pesar de que llegaban con la desventaja de haber perdido por 1-0 en el partido de ida, en Cusco FC siempre hubo la confianza de que tenían los argumentos sólidos para voltear la llave en casa y superar a Sporting Cristal en los play-offs por el subcampeonato de la Liga 1 2025, y que además otorgaba el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. Finalmente eso pasó, pues los goles de Iván Colman y Facundo Callejo liquidaron a un equipo rimense que no dio con la tecla para vencer a Pedro Díaz y forzar la tanda de penales.

El más orgulloso con este resultado fue Miguel Rondelli, quien lo hizo saber durante los festejos y el diálogo con la prensa tras el triunfo. El argentino, fiel a su estilo, destacó que sin importar las condiciones del partido, el rival o la cancha, sus jugadores nunca dejaron de respetar la idea de juego. Se dieron íntegros por plasmar su propuesta en el campo, llenándolo de satisfacción.

“Hago una comparación de cuando llegamos. Nosotros jugamos nuestro primer partido de local contra UTC en el 2024, empatamos 1-1 y hubo algún murmullo por la forma que teníamos de jugar”, inició, rememorando su primer partido como local en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega durante el arranque de la temporada 2024.

Pese a que los resultados no fueron los esperados en algunos encuentros, Rondelli hizo hincapié en la valoración de la gente por la idea de juego de Cusco FC, sintiéndose identificada con el correr de las jornadas. Asimismo, destacó que ante Sporting Cristal el estadio haya recibido a hinchas de otros clubes de Cusco –como Cienciano o Deportivo Garcilaso–, pues eso habla lo orgulloso que están de que un equipo de la ciudad esté en un torneo internacional.

“La gente con el correr del tiempo fue sintiéndose identificada, acompaña cada vez en mayor número, aunque por hoy había hinchas de otro equipo alentándonos porque es un logro para la ciudad. La gente se fue sintiendo identificada con el equipo, con la manera de jugar, y eso es más importante”, agregó en zona mixta.

Miguel Rondelli tiene contrato con Cusco FC hasta finales del 2028. (Foto: Cusco FC)

Finalmente, Rondelli dejó una declaración que puede generar polémica: si bien Universitario de Deportes se llevó el título nacional, para él Cusco FC fue el equipo que desplegó un mejor juego a lo largo de la temporada. En ese sentido, el argentino espera que con el paso de los años esta campaña de los dorados, terminando con un digno subcampeonato, sea recordada por la gente.

“Yo entiendo que los números y los títulos son importantes, pero creo que lo uno siente nunca se olvida, ojalá que le hayamos hecho sentir mucho orgullo al hincha para que no se olvide de este equipo. Y ojalá cuando pasen los años se acuerden que el campeón fue Universitario, pero el que jugó mejor fue Cusco FC”, sentenció.

Esta victoria sobre Sporting Cristal, además de darle el cupo de Perú 2 a Cusco FC, le permite embolsarse una importante suma de dinero: 400 mil dólares como premio por el subcampeonato y 3 millones de dólares por parte de la CONMEBOL por sus tres partidos de local en la fase de grupos de la Copa Libertadores, sin contar los ingresos por taquilla que puedan sacar por dichos compromisos. Negocio redondo para el cuadro imperial.

Cusco FC jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. (Foto: Liga 1)

TE PUEDE INTERESAR