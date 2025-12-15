Se avecinan días cruciales para Universitario de Deportes. Después de cortar el vínculo con Jorge Fossati y ponerle punto final a una historia que comenzó en el 2023 y tuvo su reconciliación tras la salida de Fabián Bustos, el área deportiva viene trabajando en la contratación del nuevo entrenador para tomar las riendas del primer equipo de cara al 2026. En ese sentido, el nombre de Javier Rabanal sigue tomando fuerza con el correr de las horas.

El todavía director técnico de Independiente del Valle, quien firmó su rescisión hace poco y será agente libre apenas finalice la presente campaña en la LigaPro, es el principal candidato del área deportiva. Las negociaciones siguen avanzando, pero por el momento no hay nada concreto, por lo que en tienda crema son cautelosos y, si bien el tiempo apremia, no quieren dar un paso en falso.

Precisamente el último domingo, luego del triunfo por 1-0 sobre la Universidad Católica de Ecuador, el español compareció ante los medios de comunicación y habló sobre su salida de IDV –donde salió campeón en la LigaPro y llegó hasta semifinales de la Copa Sudamericana–. En su explicación, remarcó que, pese a que todavía le quedaba un año más de contrato, sus intensiones no estaban del todo alineadas con las premisas de los directivos del club.

“Me quedaba un año de contrato, pero tuve una buena conversación con Santiago Morales (gerente general) y con Luis Fernando Saritama (director deportivo). Estábamos bastante alineados en los objetivos futuros del club, pero quizás no estábamos del todo alineados en cómo llegar a conseguir esos objetivos”, contó.

En ese sentido, por el bien de la institución y el cuidado de los objetivos trazados para el 2026, ambas partes prefirieron ponerle punto final al vínculo y separar sus caminos. “Entonces, no tiene sentido cuando trabajas con alguien que te llevas bien, tener pequeñas fricciones, cuando al final todos queremos el bien del club”, agregó.

Javier Rabanal será agente libre una vez finalice la LigaPro 2025. (Foto: Getty Images)

Dejando en claro que las relaciones no están del todo rotas, Rabanal dejó abierta la posibilidad de volver si se dan las condiciones. “Es mejor ahora mismo parar y que cada uno siga su camino, y tener la puerta abierta a futuro, si se vuelve a dar la posibilidad o si soy útil para Independiente del Valle, que es un conjunto de clubes bastante grande; y si a mí me cuadra, poder volver a colaborar”, añadió.

“Eso es mejor que estar aquí y tener pequeñas fricciones que acaben erosionando la relación y que quedemos mal. Mejor hacerlo así, que cada uno siga su camino. Independiente del Valle siempre es lo más importante”, complementó, reafirmando su compromiso con poner a IDV por encima de cualquier discrepancia con la dirigencia.

Finalmente, al ser consultado por su futuro, Javier Rabanal no mencionó el nombre de Universitario como su posible destino, pero sí aclaró que existe un club interesado y las negociaciones van avanzando positivamente. “No tengo nada todavía con ningún club. Un equipo interesado y vamos avanzando en las conversaciones, pero esperemos se pueda concretar”, aseveró.

¿Rabanal es la única opción que tienen en la ‘U’? Pues no. Según informó el periodista Gustavo Peralta, si bien el español es el candidato predilecto del área deportiva encabezada por Álvaro Barco, la administración de Franco Velazco ve con buenos ojos el regreso de Fabián Bustos; el argentino tiene a su favor que conoce el grupo y el torneo de punta a punta. En estos días tendremos la decisión final de los merengues.

Fabián Bustos también está dentro de las opciones que barajan en Universitario. (Foto: Getty Images)

TE PUEDE INTERESAR