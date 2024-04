La fecha 9 del Torneo Apertura fue una especie de último examen para Alianza Lima y Universitario de Deportes, equipos que representarán al Perú en la Copa Libertadores. El primero en estrenarse será el cuadro crema, que este martes 2 de abril recibe a LDU de Quito en el Monumental, por el grupo D; mientras que los blanquiazules harán lo propio ante Fluminense, vigente campeón continental, este miércoles 3 en Matute, por el grupo A. Los compadres no solo empezarán en casa su travesía en este certamen, sino que lo harán frente a los últimos campeones de los dos torneos de clubes más importantes de Sudamérica. ¿Cómo llega cada uno y qué opciones tienen de sacar un buen resultado?

¿Cómo llega Alianza Lima?

El equipo de Alejandro Restrepo, que ocupa la sexta posición con 15 puntos, consiguió una holgada victoria por 3-0 sobre Los Chankas el último jueves, en un partido que era importante para recuperar la confianza luego de encajar tres derrotas consecutivas en la liga local. Ese resultado, más allá de la exigencia del rival, puede servir como un envión anímico antes de recibir a Fluminense, tras vivir un remedo de turbulencia en las últimas semanas. Los malos resultados no solo hicieron que los íntimos quedaran relegados de los primeros lugares del Apertura, también puso en discusión la continuidad del técnico colombiano , quien finalmente recibió el respaldo de la dirigencia del club para seguir en el cargo.

Alianza Lima venía mal en el campeonato producto de las tres derrotas consecutivas contra ADT, Sporting Cristal y Cienciano, y las críticas por el nivel de juego del equipo. El rendimiento de los futbolistas fue bajo, los replanteos de Restrepo estuvieron errados y la poca rebeldía que mostró el grupo en la cancha era sinónimo de que algo no andaba bien. Finalmente, tras la caída en el Cusco, jugadores experimentados como Zambrano, Arregui y Rodríguez pusieron el pecho para cuestionar el arbitraje de la Liga 1 Te Apuesto y darle un espaldarazo al entrenador. De hecho, el receso por la fecha FIFA de marzo sirvió para apaciguar los ánimos y entrar en un trance autocrítico a fin de corregir errores.

Hoy, Alianza Lima intenta enderezar su camino, sosteniendo un rendimiento parejo más allá del rival que esté al frente. A pesar de los resultados adversos, Restrepo mantiene su sistema 3-5-2, con la idea de aplicar intensidad en campo contrario para tomar protagonismo del juego. Sin embargo, todavía no ha logrado encontrar el equilibrio que necesita: defensivamente, el equipo mostró mejoría con la inclusión de Zambrano; pero ofensivamente hace falta mejor inventiva y asociación, sobre todo por los carrileros.

Alianza Lima no podrá contar con los lesionados Adrián Arregui, Pablo Sabbag y Ricardo Lagos; pero ha podido sumar a Jeriel De Santis, Cristian Neira y Carlos Zambrano de ‘refuerzos’ en pleno campeonato. También le hace falta potenciar los rendimientos de algunos elementos como Gabriel Costa, de muy discreto nivel hasta ahora. En tanto, siempre se espera mucho más de Kevin Serna y Jhamir D’Arrigo, quienes juegan por las bandas y no han logrado ser determinantes a la hora de desequilibrar. Para eso, es clave el aporte de futbolistas más experimentados, como son los casos de Hernán Barcos, Cecilio Waterman y Sebastián Rodríguez. Por lo demás, el equipo ante el ‘Flu’sale casi de memoria.

Este fue el último once de Alianza Lima, aunque presentó algunas ausencias. Hernán Barcos volvería a hacer dupla en ataque con Cecilio Waterman.





¿Cómo llega Universitario?

El equipo de Fabián Bustos se fue al receso del Apertura siendo único líder y ahora, tras disputarse la fecha 9, cedió el primer lugar a Sporting Cristal. El empate 0-0 ante César Vallejo en Trujillo el último sábado mantiene a los cremas como únicos invictos del certamen (21 puntos), pero a la vez dejó un sabor agridulce por la manera en que se jugó. El ‘Poeta’ terminó el partido con nueve jugadores, pidiendo la hora y desnudando las falencias de su rival. El campeón peruano ofreció poco en juego y eso preocupa a puertas del debut en la Copa Libertadores.

Siendo un equipo que en su mayoría se conoce desde el año pasado, Bustos ha tratado de rescatar lo positivo y darle un valor agregado a este plantel. Mantiene el 3-5-2, pero no ha logrado resolver un problema crucial en el mediocampo: Jairo Concha y Christofer Gonzales no son Piero Quispe. Ese pequeño detalle se nota en el campo de juego, cuando las sociedades con el balón no prosperan o terminan en intentos fallidos. Concha, en duda para el partido ante LDU de Quito, posee recorrido y buen manejo de balón, aunque no sostiene una regularidad; mientras tanto, ‘Canchita’ muestra un nivel por debajo del esperado, ofreciendo muy poco en inventiva y creación. No obstante, a pesar de las deficiencias, el equipo supo sacar buenos resultados y mantenerse en la pelea por el Apertura.

Lo altamente meritorio es la solvencia y cohesión que ha logrado su línea defensiva. Corzo, Riveros y Di Benedetto (baja por suspensión) conforman una especie de muralla que da garantía en esa zona del campo. Lo mismo con Britos, cuya experiencia en el arco brinda seguridad y confianza al resto del equipo. El uruguayo solo encajó dos goles en nueve partidos, resuelve bien y es el indiscutible bajo los tres palos. A ese grupo se suma Polo, quien es la principal carta de ataque y por donde pasan las mejores opciones de anotar. La ‘Joya’ suma dos goles y una asistencia, nada mal para un jugador de sus características.

En líneas generales, Universitario ha podido sostener una regularidad previo a su debut en la Copa Libertadores y eso le permite afrontar ese duelo con mayor confianza. Siempre espera más de sus refuerzos y de referentes como Edison Flores o Alex Valera, pero sabe cómo obtener resultados favorables a pesar de que no ha logrado resolver sus problemas. Este torneo será su prueba de fuego, porque llega invicto, con una constancia importante y siendo el equipo menos batido del torneo local. Que le alcance para competir es el desafío para el campeón peruano.

Este fue el último once de Universitario que empató 0-0 con César Vallejo en Trujillo. Segundo Portocarrero salió lesionado y es duda para el debut en la Copa Libertadores.





