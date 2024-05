Lo que comenzó como una noche de alegría y júbilo contra Liga de Quito en el inicio de la Copa Libertadores, terminó convirtiéndose en una pesadilla y una historia repetida para Universitario de Deportes en su encuentro contra Botafogo. El gol de Jeffinho fue suficiente para el ‘Fogao’, asegurando así su clasificación a los octavos de final y eliminando al equipo merengue en su propio terreno y frente a su afición. Esta derrota duele más que las anteriores, ya que los primeros resultados obtenidos sugerían que podrían avanzar a la siguiente fase. Se pensaba que contaban con un plantel interesante capaz de competir en instancias superiores. Sin embargo, esto no se materializó, y Depor Data analiza si los refuerzos incorporados por los cremas en esta temporada fueron los adecuados y cuánto aportaron en el torneo continental.

Para este año, Universitario sumó seis refuerzos con el objetivo de llegar lo más lejos posible en la Copa Libertadores y conquistar el bicampeonato de la Liga 1 Te Apuesto. Sin embargo, las nuevas incorporaciones al equipo de Ate no lograron marcar la diferencia en el torneo más importante de clubes del continente. A través de sus estadísticas, analizamos el rendimiento copero de las contrataciones que realizaron los merengues.

Sebastián Britos

A pesar de que Sebastián Britos mantuvo su arco invicto durante 585 minutos en la Liga 1 Te Apuesto, demostrando solidez bajo los tres palos, su desempeño en la Copa Libertadores no alcanzó las expectativas. En un total de cinco partidos, recibió goles en siete de los 12 disparos al arco que enfrentó . Específicamente, en los dos últimos encuentros, permitió un gol en cada único remate a puerta realizado por Junior y Botafogo.

Es importante resaltar la vulnerabilidad que muestran las estadísticas de Sebastián Britos como arquero en la Copa Libertadores. El promedio de 1.4 goles concedidos por partido es notablemente alto y sugiere que la defensa de Universitario no estuvo lo suficientemente segura durante el torneo . De los siete goles que recibió, cinco fueron desde dentro del área, lo que pone de manifiesto una debilidad en los mano a mano y en la capacidad para proteger la portería en situaciones cercanas al arco.

Estadística Registro Partidos jugados 5 Goles concedidos por partido 1.4 Porcentaje de tiros salvados 42% Goles concedidos desde dentro del área 5 Goles concedidos desde fuera del área 2 Atajadas desde dentro del área 4 Atajadas desde fuera del área 1

Segundo Portocarrero

Con la llegada de Segundo Portocarrero surgieron altas expectativas debido a su imponente físico y su procedencia del fútbol de Ecuador. Esto se intensificó aún más cuando demostró habilidades prometedoras en la Liga 1 Te Apuesto, desplazando a Nelson Cabanillas, quien había sido el exitoso carrilero izquierdo campeón en 2023. Aunque contó con la confianza del técnico, promediando 85 minutos en los cinco encuentros de la Copa, el jugador ecuatoriano dejó una deuda considerable, especialmente en el aspecto ofensivo, donde no logró alcanzar el nivel mostrado en la otra banda por Andy Polo.

En cuanto a sus registros en los metros decisivos, Portocarrero no anotó ni proporcionó asistencias para romper las redes rivales. La exactitud no fue una de sus virtudes al pasar a zona contraria, con un 47% de eficiencia en el campo rival. Esta precisión disminuyó aún más al momento de ejecutar centros, con un 18% de aciertos.

Estadística Registro Partidos jugados 5 Minutos por partido 85 Goles 0 Asistencias 0 Pases precisos en el medio campo contrario 47% Precisión de centros 18%

Jairo Concha

Jairo Concha fue uno de los grandes fichajes del mercado de pases del 2024. Después de su paso importante en Alianza Lima, el volante se unió a la lista de jugadores que han vestido la camiseta de los equipos más populares del país. Aunque mostró destellos de su calidad en los primeros encuentros con la ‘U’ por la Liga 1, la Copa Libertadores le quedó grande. Apenas tuvo la oportunidad de jugar un partido completo desde el inicio y acumuló solo 34 minutos en cinco partidos disputados en el torneo continental.

Se esperaba que Jairo Concha pudiera ser el reemplazo ideal de Piero Quispe, pero lamentablemente no logró alcanzar el nivel de aquel jugador distinto que aporta ideas y tiene un toque especial en los últimos metros de la cancha. Con solo 0.6 pases clave por partido; es decir, menos de uno por encuentro, no logró destacar como se esperaba en la creación de oportunidades de gol. Además, solo logró una asistencia en toda la Copa Libertadores. Aunque su precisión en los pases no fue mala, con un 79%, se esperaba más de él, especialmente porque se trata de una competición de alto nivel como la Libertadores.

Estadística Registro Partidos jugados 5 Minutos por partido 34 Asistencias 1 Precisión de pases 79% Pases clave por partido 0.6

Christofer Gonzales

Fue el último refuerzo en llegar a la ‘U’ durante el primer mercado de fichajes del año. Sin embargo, su regreso no cumplió con las expectativas, especialmente debido a su discreta participación en la Copa Libertadores. Solo pudo disputar dos partidos de los cinco que jugó el equipo. Esta baja participación se debió a una lesión grave que lo mantuvo alejado de los campos de juego por ocho partidos, incluidos los de la Liga 1.

Dentro de este contexto, la participación de ‘Canchita’ en la Copa Libertadores 2024 se ve limitada por su escasa cantidad de minutos en el terreno de juego, con un promedio de 32 minutos por partido. En su breve tiempo en cancha, no logró registrar goles ni asistencias durante el torneo. Destaca su alta precisión en los pases, alcanzando un impresionante 82%: sin embargo, su contribución en la creación de oportunidades de gol fue modesta, con solo 0.5 pases clave por partido.

Estadística Registro Partidos jugados 2 Minutos por partido 32 Asistencias 0 Precisión de pases 82% Pases clave por partido 0.5

Diego Dorregaray

Diego Dorregaray es uno de los fichajes más criticados por la exigente hinchada de la ‘U’. Se tenía la expectativa de que pudiera convertirse en el ‘9′ del equipo, compitiendo con Alex Valera por ese puesto. Sin embargo, hasta el momento, no ha logrado estar cerca de ese nivel. A pesar de haber participado en los cinco encuentros de la Copa, su presencia en el campo ha sido mínima, con un promedio de apenas 16 minutos por partido. Nunca ha iniciado un encuentro como titular, siendo siempre utilizado como una opción de recambio en los últimos minutos del segundo tiempo.

Los números ofensivos de Dorregaray son preocupantes. Durante su tiempo en el campo, no logró marcar ningún gol y su Expected Goals apenas alcanza los 0.2, lo que indica que tuvo pocas oportunidades claras de anotar y no fue efectivo al convertirlas . Además, su desempeño en los duelos terrestres y aéreos es baja, con una tasa de éxito del 50% en ambos casos. En lugar de destacarse en la delantera, su presencia en el campo se limitó principalmente a chocar con los defensores rivales y ganar algunas faltas, aunque estas acciones no tuvieron un impacto significativo en los resultados del equipo.

Estadística Registro Partidos jugados 5 Minutos por partido 16 Goles 0 Expectativa de gol 0.2 Duelos ganados 50%

Christopher Olivares

A pesar de haber tenido menos oportunidades para mostrarse en comparación con otros fichajes, el ‘Zancudito’ logró dejar su huella en la Copa Libertadores. Con un promedio de apenas 14 minutos en tres partidos, su tiempo en el campo fue limitado, pero logró capitalizar una de las pocas oportunidades que tuvo al marcar uno de los cinco goles de la ‘U’ en el torneo (frente a Botafogo en Brasil).

Sin embargo, sus estadísticas muestran una relevancia irregular en el equipo. Con una expectativa de gol de 0.10, indica que tuvo algunas oportunidades de gol, aunque su efectividad en convertirlas fue limitada. Además, su tasa de éxito en los duelos totales fue del 33%, lo que sugiere que tuvo dificultades para imponerse en los enfrentamientos directos con los rivales.

Estadística Registro Partidos jugados 3 Minutos por partido 14 Goles 1 Expectativa de gol 0.10 Duelos ganados 33%

