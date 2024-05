La sorpresiva derrota de Universitario de Deportes ante Botafogo dejó a los cremas sin posibilidades de clasificar a octavos de final de Copa Libertadores. El principal objetivo del equipo de Fabián Bustos era avanzar de ronda en el torneo continental, pero el empate ante Junior de Barranquilla y la caída frente al cuadro brasileño jugando en el Estadio Monumental les quitó esa chance, aunque aún les queda la opción de alcanzar un cupo para la Copa Sudamericana. Para ello, los de Ate necesitarán al menos un empate en Ecuador frente a Liga de Quito en la última jornada de la fase de grupos.

No cabe duda que Universitario de Deportes pudo competir en la presente edición de la Copa Libertadores, pero le costó sostener la regularidad y el rigor físico que muestra en Liga 1 Te Apuesto. Los cremas también fallaron en materia ofensiva y no pudieron definir situaciones claves que les hubiera puesto en una mejor posición. Además, la defensa no se mostró con la misma solidez que en el torneo local, donde los merengues son el equipo menos batido, y no han podido mantener el cero en su portería en ningún encuentro. Por esta razón, Fabián Bustos deberá hacer algunos ajustes para el duelo en Quito .

Fallas en la definición

Universitario no estuvo claro en el último tercio del campo, sobre todo en los últimos partidos ante Junior y Botafogo en el Monumental, que fueron claves para que los cremas queden sin opciones de avanzar a octavos de final, ya que requerían sumar de a tres para llegar con chances a la última jornada. El equipo de Fabián Bustos tuvo la capacidad de crear situaciones de peligro, pero los atacantes no estuvieron acertados de cara al arco rival para definir los encuentros.

Los dos ‘9′ nominales en el plantel como Álex Valera y Diego Dorregaray aún no han convertido en el torneo internacional y sus rendimientos no han sido los esperados, algo que le ha costado a Universitario en el certamen. Por su parte, Edison Flores y Christopher Olivares marcaron solo un gol, mientras que José Rivera tiene dos tantos en el primer encuentro frente a Liga de Quito. Justamente, el ‘Tunche’ venía siendo uno de los futbolistas más peligrosos del cuadro crema, pero una lesión lo dejó fuera de los últimos partidos y recién volvió en el duelo ante Botafogo, jugando los minutos finales.

Delanteros de la ‘U’ en Copa Libertadores

Jugador Partidos Goles Minutos José Rivera 3 2 176′ Edison Flores 5 1 367′ Christopher Olivares 3 1 38′ Álex Valera 4 - 229′ Diego Dorregaray 5 - 77′

No pudieron cuidar el cero

Uno de los puntos fuertes de Universitario desde el 2023 ha sido su defensa. La zaga central conformada por Williams Riveros, Aldo Corzo y Matías Di Benedetto se ha consolidado como una de las más duras en el torneo local con solo siete goles recibidos en 15 partidos, pero en Copa Libertadores no han podido mantener esa firmeza en la retaguardia, ya que encajaron la misma cantidad de tantos en solo cinco encuentros.

La velocidad y dinámica de los rivales en el Grupo D de la Copa Libertadores le pasó factura a la defensa crema, que por momentos sufrió para poder ordenarse. Además, algunos problemas en salidas y errores puntuales como el de Matías Di Benedetto ante Botafogo le costaron perder puntos en partidos donde los merengues pudieron obtener algo más.

Torneo Partidos Goles en contra Liga 1 15 7 Copa Libertadores 5 7

Irregularidad en el rendimiento

Los cremas no han podido sostener el nivel en la Copa Libertadores. Universitario ha jugado muchos partidos seguidos y con poco descanso, pero Fabián Bustos ha rotado muy poco sus onces iniciales, haciendo solo modificaciones obligadas por lesiones o suspensiones. Si bien esta estrategia le ha funcionado al técnico argentino para poder consolidad su equipo, a algunos futbolistas les ha chocado el rigor físico y no han completado los noventa minutos.

Por ahora, el reto de Fabián Bustos estará en hacer que su equipo pueda mantener su mejor nivel en esta recta final del Torneo Apertura, donde son líderes, pero también cerrar de la mejor manera la Copa Libertadores, enfrentando a Liga de Quito en Ecuador el próximo martes 28 de mayo. Ya sin opciones para avanzar a octavos, los cremas necesitan solo un empate para obtener el tercer puesto del grupo e ir a la Copa Sudamericana.





