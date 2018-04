Julio César Uribe no se casa con nadie. A pesar de las críticas que recibió por sus comentarios contra Alianza Lima en el partido de ida ante Junior por Copa Libertadores, el 'Diamante volvió a hacer de las suyas esta noche en la vuelta.

"Alianza marca mal, no trae la pelota, no maneja tiempos, no presiona, te simplifica tu accionar. Junior es un justo ganador", señaló el técnico peruano en plena transmisión de Fox Sports.

Luego siguió: "En el fútbol esto no es absolutamente nada. Cuando un equipo defiende tanto, apuesta al cero, y recibe un gol, otorga espacios frente el equipo que tiene argumentos". "¡Qué poca propiedad tenemos para administrar la pelota desafortunadamente!", agregó.

► Alianza Lima: así quedó la tabla de posiciones del Grupo H tras derrota ante Junior

Alianza Lima quedó prácticamente eliminado de la Copa Libertadores 2018 en el grupo 8, al solo lograr un punto en cuatro presentaciones y sin marcar un solo gol.

Los íntimos retomarán su participación en el torneo de local este domingo cuando enfrente a la Universidad San Martín en el estadio Miguel Grau, por la última fecha del Torneo de Verano.

TE PUEDE INTERESAR

​Panini: jugadores de Sport Rosario se juntaron para intercambiar figuritas en la práctica