En Alianza Lima no hubo tiempo para lamentos tras la sorpresiva derrota contra Melgar. Una vez finalizó el encuentro en Arequipa, la escuadra de Guillermo Salas cambió el chip y se puso en modo Copa Libertadores. Son conscientes que el encuentro frente a Libertad puede marcar su destino en la competición continental. La victoria no solo los acercaría a la tan ansiada clasificación, sino también repetiría algo que no sucede hace 10 temporadas y que solo lo han conseguido en un 30% de sus participaciones.

Durante las 29 ediciones que jugaron los íntimos, solo sumaron dos triunfos o más en nueve oportunidades. La última vez que ocurrió algo similar fue en la temporada 2010, recordada aún entre la hinchada blanquiazul. En 1976 y 1978 llegaron lo más lejos posibles, instalándose en las semifinales. Aunque por aquellos años para llegar a dichas instancias solo había que superar la fase de grupos. Aunque no siempre sumar dos victorias significó tener un desenlace final positivo. Solo en el 44% de las veces (1976,1978,1998 y 2010) se logró acceder a la siguiente etapa del certamen continental. Una de las eliminaciones más dolorosas pasó en el 2004. Después de sumar nueve puntos, puntaje que normalmente te clasificaba a 8vos, los victorianos se terminaron quedando con las manos vacías. Esto porque Liga de Quito y Sao Paulo, terminaron sumando 12 y 15 puntos respectivamente. Edición Partido 1 Partido 2 2010 Bolivar Estudiantes 2004 Cobreloa Cobreloa 1998 Sporting Cristal Colón 1994 Universitario Barcelona 1987 San Agustín San Agustín 1978 Oriento Petrolero The Strongest 1976 Independiente Santa Fe Millonarios 1972 Universidad de Chile Unión San Felipe 1966 Boca Juniors Lara Buscan repetir el plato Sin lugar a dudas, una de las campañas más recordadas de Alianza Lima en la Copa Libertadores tuvo como escenario la edición 2010. Aquel torneo registró el mejor arranque blanquiazul en dicho torneo. Después de sumar tres triunfos en el mismo número de encuentros. Aquella campaña arrancó con un triunfo sin discusión 3-1 ante Bolívar en la mismísima altura de La Paz. Lo que vino después fue aún mejor. En una noche inolvidable de Wilmer Aguirre -autor de un hat-trick-, el ‘Equipo del Pueblo’ pasó por encima a Estudiantes de la Plata, conjunto que llegaba como vigente campeón. Para la siguiente fecha no tuvieron problemas para superar 2-0 a Juan Aurich. Un triunfo más contra Bolívar en Matute aseguró su clasificación a octavos de final. Lo hicieron con 12 puntos, uno menos que Estudiantes de La Plata. Para la siguiente etapa tuvieron en frente a la Universidad de Chile. Llave muy pareja y que dejó a los íntimos fuera del torneo por dudosas decisiones arbitrales. El equipo de Costas mereció seguir avanzando, pero todavía no existía el VAR y solo había que acatar los fallos del juez principal. Condición Rival Resultado Visita Boliviar 3-1 Local Estudiantes de la Plata 4-1 Local Juan Aurich 2-0 Local Boliviar 1-0 Revancha de ambos bandos A lo largo de la historia de la Libertadores, Alianza Lima solo ha chocado con tres rivales de Paraguay: Olimpia, Cerro Porteño y Libertad. Para encontrar el primer enfrentamiento tendríamos que remontarnos hasta el 14 de setiembre de 1978. El ‘Ciclón de Barrio Obrero’ pisó el Estadio Nacional para enfrentar a un equipo íntimo que contaba con grandes figuras. Con goles de César Cueto, Teófilo Cubillas y Hugo Sotil, los victorianos golearon 3-0 a los guaraníes. Aquel triunfo ha sido el único que sumaron los íntimos como locales ante clubes de dicho país. Después cosechó dos empates y una caída. Este último, justamente, teniendo como contrincante a Libertad. Se jugaba el cierre de la fase de grupo del 2012 y el ‘Gumarelo’ castigó los errores defensivos de los dueños de casa con un 2-1. Once temporadas después, dicha institución regresará al estadio Alejandro Villanueva. Esta vez con una sed de revancha tras la derrota sufrida en el duelo de ida. Posibles escenarios blanquiazules Los tres puntos le asegurarán a Alianza Lima (7 puntos) mantenerse dentro de los dos primeros puestos del grupo G, más allá de lo que pueda ocurrir en el partido entre Athletico Paranaense y Atlético Mineiro. El vigente campeón del fútbol peruano podría llegar al liderato, si ‘Huracán’ cae ante el ‘Galo’ y logran superarlo en la diferencia de goles. Por ahora esa brecha es de tres anotaciones. La otra posibilidad contempla que siga la racha de triunfos del Paranaense, firmando 10 unidades. Este resultado sería el óptimo, ya que Mineiro y Libertad se quedarían con tres puntos a falta de dos fechas y cuatro puntos por debajo de los blanquiazules. Es decir, Alianza Lima podría clasificarse a octavos de final la siguiente fecha, cuando enfrente al conjunto de Hulk y compañía. Existe otro escenario para una victoria íntima. Esto es que los brasileños empaten. Bajo este supuesto, Alianza Lima quedaría a un punto del primer lugar, lo cual le permitiría pelear la primera casilla del grupo. Esto es muy importante para el posterior sorteo de los octavos de final. Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3 1. Alianza Lima - 7 pts. 1. Paranaense - 10 pts. 1. Paranaense - 8 pts. 2. Paranaense - 7 pts. 2. Alianza Lima - 7 pts. 2. Alianza Lima - 7 pts. 3. Mineiro - 6 pts. 3. Mineiro - 3 pts. 3. Mineiro - 4 pts. 4. Libertad - 3 pts 4. Libertad - 3 pts. 4. Libertad - 3 pts.



Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor. TE PUEDE INTERESAR Como Rodrigo Vilca en la ‘U’: cinco ilusiones del fútbol peruano que nos dejó la pandemia

