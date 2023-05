Aunque el presente decía que Atlético Mineiro no llegaba en su mejor nivel, sin puntos en esta Copa Libertadores y con varias bajas para el partido, lo cierto era que la misión de Alianza Lima no iba a ser para nada sencilla. Desde la primera jugada, el equipo del ‘Chacho’ Coudet dejó en claro que robar puntos en Belo Horizonte representaría una tarea titánica para los íntimos.

Hasta los 60′, la hazaña rozaba la perfección, Ángelo Campos estaba tapando de todo, incluido un penal de Hulk, y la defensa estaba atenta, lo que hacía creer que el empate era posible. Sin embargo, en dos jugadas claves, el plan íntimo se derrumbó.

El equipo de ‘Chicho’ Salas respetó mucho al rival, decidió esperar atrás, refugiado en su arco y solo fue cuestión de tiempo para que los ‘gallos’ abrieran el marcador. Si bien los brasileños erraron varias jugadas, la jerarquía de su plantel inclinó la balanza para los locales y los íntimos se regresaron a Lima con las manos vacías, sufriendo su primera derrota en esta edición del certamen continental.

Ataque muy liviano

Andrés Andrade no apareció en el partido y le costó la conducción de balón frente a los ‘gallos’, siendo el punto más bajo del equipo íntimo en cuanto a rendimiento. De acuerdo a Sofascore, el ‘Rifle’ recibió un puntaje de 5.9, solo acertó 17 de 27 pases (63%), ganó solo un duelo en el suelo de siete posibles y perdió el balón en 12 oportunidades. Por si fuera poco, cometió el penal en el final del primer tiempo.

Andrade no calculó bien y terminó pegándole a un jugador de Mineiro, para fortuna del equipo, Campos salvó el error del ‘Rifle’. Ya en el segundo tiempo, y luego del 1-0, el colombiano tuvo un breve ‘chispazo’, pidiendo la pelota y tratando de habilitar a Pablo Sabbag, pero no tuvo su mejor noche. Fue cambiado a los 72′ por Christian Cueva.

Salvó lo que pudo

Ángelo Campos evitó lo que pudo haber sido una goleada frente a Atlético Mineiro. Más allá de los dos goles en contra, el portero íntimo fue la gran figura de su equipo, Tuvo hasta seis paradas, cinco de ellas dentro del área, y le tapó un penal a Hulk en la última jugada del primer tiempo.

Tras el fallo de Andrade, Campos tuvo la responsabilidad de taparle el remate al delantero estrella del Mineiro. Hulk remató a colocar hacia el lado izquierdo del portero, pero el ‘1′ de Alianza estuvo atento. Ya en la segunda mitad, su defensa lo vendió y no pudo evitar el doblete de Igor. Pese a ello, Sofascore lo calificó con 7.4, el mayor puntaje del equipo.

🇵🇪🧤 ¡Ángelo Campos! El arquero de @ClubALoficial le atajó un penal a Hulk en el duelo con @Atletico en Brasil 🤚



🏆 CONMEBOL #Libertadores#GloriaEterna pic.twitter.com/vze9JG9qPZ — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 4, 2023

Héroe y villano

Carlos Zambrano tuvo un gran primer tiempo, pero una discreta segunda mitad. El ‘Kaiser’ comenzó muy atento atrás bloqueando dos disparos de gol, incluso poniendo la cara en un remate dentro del área. A los 5′, y tras una jugada colectiva de los brasileños, el defensa nacional se paró en el medio del arco y evitó que el marcador se abra, desviando el balón tras un remate de Eduardo Vargas.

Sin embargo, su actuación fue distinta tras el descanso. Zambrano no pudo evitar el 1-0, pero sí fue responsable directo del segundo gol. A los 67′, el ‘Kaiser’ intentó salir desde atrás, logró superar la marca de Hulk, pero dio un mal pase y perdió el balón en salida. La siguiente secuencia fue el doblete de Igor. Pese a ello, Sofascore le dio una calificación de 7.1, el segundo jugador con mayor puntaje de Alianza.

No compenetraron

El partido representó todo un reto para Alianza Lima. Mineiro no solo atacó por el centro con Hulk, se enfocaron más por las bandas. En el primer tiempo, Ricardo Lagos sufrió los desbordes de Cristian Pavón, pero Bryan Reyna hizo la banda para apoyarlo; sin embargo, los intentos no fueron efectivos. Pavón no solo lanzó centros, también entró al área cuando pudo.

Lagos recibió una calificación de 6.7; Reyna de 6.4, según Sofascore. Por la banda derecha, la situación fue similar. En la segunda mitad, Igor y Rubens fueron una amenaza para Gino Peruzzi y Aldair Rodríguez, ninguno pudo marcar de manera completa a los dos de Mineiro. El lateral argentino fue puntuado con 6.2 y el extremo íntimo con 6.4.

⚪️⚫️ ¡Golazo de @atletico! Controló, se acomodó y disparó: el 1⃣-0⃣ de Igor Gomes en la primera victoria del Galo en la CONMEBOL #Libertadores 🇧🇷⚽️#GloriaEterna pic.twitter.com/iuElQC7AIo — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 4, 2023

Lo respetaron mucho

Antes de partir a Brasil, Guillermo Salas aseguró que el equipo iba a pelear y competir ante Atlético Mineiro. La realidad fue otra. Desde el primer minuto, los íntimos fueron superados, en posesión de balón y ataque, y solo se dedicaron a aguantar los embistes de los ‘gallos’.

Mineiro tuvo 31 remates contra uno de Alianza; nueve de los 31 fueron al arco; mientras que los íntimos no tuvieron disparo alguno bajo los tres palos. Recién tras el primer gol, los blanquiazules intentaron jugar en campo rival, pero poco les duró el juego tras el 2-0. Inclusive, Pablo Sabbag poco o nada pudo hacer ante tres defensas que lo marcaban, solo tuvo un remate desviado.

