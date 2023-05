Minuto 47 del segundo tiempo, Yordi Vílchez captura el balón en las inmediaciones del área de Libertad y saca un potente remate que se convierte en el gol del descuento para Alianza Lima en el duelo válido por la cuarta fecha de la Copa Libertadores. Si bien su tanto llenó de ilusión a la hinchada que se dio cita al estadio Alejandro VIllanueva, la felicidad no pudo ser completa, ya que solo sirvió para decorar el marcador final (2-1 en favor de los paraguayos). A pesar de ello, el zaguero del actual bicampeón peruano considera que el equipo puede levantarse en las próximas jornadas, mostrando la ilusión de meterse entre los mejores de la competencia.

“No pudimos aguantar el cero en el arco propio, pero la entrega del equipo es rescatable y siento que pudimos dar más. Aún estamos vivos y, mientras tanto, vamos a seguir dándolo todo por esta camiseta”, sostuvo el defensa del combinado blanquiazul en diálogo con ESPN.

Yordi Vílchez no pudo negar su emoción de anotar con Alianza Lima, pero sabe que -lamentablemente- esto no pudo cambiar el desenlace del partido, el mismo que pudo tener otra historia -según él mismo lo indica- si es que no se anulaba la anotación de Jesús Castillo en el VAR.

“Al margen del partido, estoy contento por el gol, pero no se puede disfrutar al cien por ciento por el resultado. Ahora, tenemos que trabajar y hacer un buen partido ante Atlético Mineiro. Hubiese sido otro partido a si se daba el empate, pero perdimos y toca pedirle disculpas al hincha”, agregó.

La agenda de Alianza Lima

Alianza Lima disputará dos fechas de la Liga 1, antes de volver a competir en la Libertadores. Para la jornada 17 (domingo 28 de mayo), el elenco blanquiazul recibirá a Binacional, mientras que para la 18 (viernes 2 de junio) viajarán a Tarma para enfrentar a ADT.

Tras ello, los blanquiazules jugarán ante Atlético Mineiro, en duelo se llevará a cabo el martes 6 de junio desde las 7:00 p.m., en el estadio Alejandro Villanueva. La transmisión de este compromiso se encontrará a cargo de ESPN Deportes y también podrá ser visto desde su plataforma de streaming STAR+ para todos suscriptores.





