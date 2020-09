Binacional sumó una nueva derrota en la Copa Libertadores, la cual sepultó sus posibilidades de avanzar en el certamen o clasificar a la Copa Sudamericana. Javier Arce, técnico del ‘Poderoso del Sur’, admitió las falencias del equipo, pero también la superioridad que los rivales del Grupo D supuso para su plantel.

“Hay que reconocer la superioridad y la jerarquía que tienen LDU y los equipos que conforman esta serie, que definitivamente tienen un nivel superior al nuestro. Si queremos mejorar, debemos reconocer que somos nosotros”, sostuvo el estratega nacional, luego de la goleada 4-0 ante Liga de Quito .

Binacional al salir campeón del torneo local fue sorteado al Grupo D, conformado por River Plate (subcampeón de la edición 2019 de la Copa Libertadores), Sao Paulo (sexto lugar en el Brasileirao 2019) y Liga de Quito (actual líder del campeonato en Ecuador).

“Debo reconocer que los clubes de este grupo son superiores en cuanto a jugadores, planteles a infraestructura. Somos un equipo nuevo, es nuestra primera participación en Libertadores. Es el tercer año de Binacional en la Liga 1”, explicó Arce en la conferencia de prensa.

El ‘Poderoso del Sur' acumula un balance de 20 goles en contra , en lo que va su participación en el certamen copero, y se ubica en el último lugar del Grupo D con tres puntos (por la victoria 2-1 ante Sao Paulo). “No hemos rendido como hemos querido, no es buena la actuación y nos ha costado muchísimo. No hemos sido capaces”, sentenció Arce.

Binacional tendrá una semana para alistarse para su próximo partido por la Liga 1, el cual será ante Atlético Grau el próximo miércoles 7 de octubre. Mientras que el próximo reto copero será contra Sao Paulo, aunque este partido tendrá que esperar, pues se jugará tras las fechas 1 y 2 de las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

