El último sábado, el pueblo volvió a sonreír: Alianza Lima derrotó 2-0 a Carlos Stein. Sin embargo, para el hincha fueron meses duros: no se encontraron resultados en la Liga 1 ni en Copa Libertadores. A horas del duelo con Estudiantes de Mérida, Diego Gonzales Posada, presidente de Fondo Blanquiazul, habló con Depor sobre ese panorama, sobre las funciones del área de scouting para las contrataciones (hay nuevos filtros), sobre la permanencia de Víctor Hugo Marulanda, el proyecto con los ‘potrillos’, las estrategias del club para generar ingresos en medio de la pandemia, la sede que habrá en Santa María, el nuevo rostro de Matute y su respaldo a Mario Salas: “Este reto que hemos asumido no es para cobardes, sabemos en qué nos hemos metido, sabemos qué es Alianza”.

¿Qué ambiente se vive en estos días después del triunfo del último sábado (vencieron 2-0 a Carlos Stein), tanto en el plano administrativo y a nivel de equipo?

En la parte administrativa, en la parte deportiva, como Fondo Blanquiazul, como hincha, toda victoria te da tranquilidad, te da felicidad y creo que es el comienzo de Mario Salas para empezar a sumar de a tres.

¿Cuál es el proyecto que tiene Fondo Blanquiazul para Alianza Lima?

El Fondo Blanquiazul es un grupo de socios e hinchas de Alianza Lima que se juntó para comprar la acreencia y manejar la Junta de Acreedores, que es el ente máximo de acuerdo a las exigencias actuales. Con ello, nuestra idea es darle viabilidad a Alianza Lima y tener una proyección a largo plazo. Nosotros como Fondo damos los lineamientos, mas no los ejecutamos. Eso lo ejecuta la parte administrativa.

Nosotros hemos armado el área de planeamiento deportivo, el área de bienestar social y varias áreas nuevas que hay para darle un ámbito corporativo a Alianza Lima, y no simplemente armar un equipo y desarmarlo al siguiente año, sino buscar una viabilidad a largo plazo. Este es un proyecto que va a comenzar a madurar y es a largo plazo, por más que nos duela a todos, como hinchas de Alianza Lima, no estar muy bien en la Libertadores, porque nuestra idea siempre es ganar.

Si bien es un periodo a largo plazo, ¿cuál es la evaluación que se puede hacer por los resultados deportivos que se están obteniendo?

Sí, definitivamente, nosotros esperamos, como todos los años, los triunfos. Alianza Lima es un equipo que siempre tiene que competir, siempre esperamos ser campeones, clasificar a la Libertadores. Y, obviamente, la gran deuda de Alianza Lima, y que ten por seguro vamos a saldar, es la Libertadores. En este momento el equipo está enfocado en continuar en un torneo internacional, quedando terceros y yendo a la Sudamericana (hoy se enfrentan a Estudiantes de Mérida).

Pero fuera de eso y que nuestro proceso es a largo plazo, hemos tenido resultados con los que no estamos tranquilos, ni como hinchas, ni como Fondo, ni como Alianza, ni los jugadores, ni comando técnico. Pero confiamos plenamente en Mario Salas, en su capacidad. Es natural que haya una época de transición y creo que con el triunfo del sábado ya comenzamos a ver su mano. Esperamos que durante cada fecha se empiece a ver el buen juego que caracteriza a Alianza Lima.

También nosotros hicimos a partir de marzo un área de planeamiento, con lo cual de cara al próximo año, en octubre se está cerrando el 60% de los jugadores, noviembre el 85% y en diciembre lo último (permanencias). Hay un área de bienestar social, hay un área de psicología que no había antes. Con cada jugador que entre a Alianza Lima, ahora se hablará con el papá, con la mamá, con la esposa, con los amigos, se va a pedir referencia, se les visitará. Obviamente ahora con el COVID-19 es diferente pero haces varios zoom, porque la idea final es que los jugadores que lleguen a Alianza Lima tengan el mínimo riesgo de fracaso, ya sea porque se pueden lesionar o porque tienen un problema extradeportivo.

¿Cuál es el principal reto con el que se ha encontrado Fondo Blanquiazul en este inicio deportivo algo inestable y cómo se logra convencer al grupo de trabajo de que se puede sustentar la viabilidad del proyecto que tienen en marcha con el equipo?

Nuestro proyecto realmente, como lo comentó Víctor Hugo Marulanda (director deportivo) en una entrevista, comenzó en marzo, con la renuncia de Pablo Bengoechea. Este equipo ya estaba en marzo y nosotros lo apoyamos, siempre como Alianza vamos a apoyar a nuestros jugadores. Nuestro proyecto siempre será viable porque es un proyecto a largo plazo, no inmediatista. Obviamente como hincha de Alianza, y como responsable de lo que está ocurriendo, nosotros esperamos resultados inmediatos y para eso Alianza Lima está trabajando día y noche, para sacar los resultados adelante. Esperemos que los triunfos continúen, el Apertura está algo complicado pero esperamos en la segunda fase estar en las finales y clasificar a la Copa Libertadores. Hay que sumar de a tres, esto se arregla jugando y sumando de a tres, y que el equipo se comience a estructurar de acuerdo a cómo Mario Salas juega. Este fue un equipo armado para otro tipo de técnico.

¿Qué tan complicado es para el Fondo Blanquiazul y, de hecho, para una administración tratar de convencer al hincha de que el proyecto es bueno, pero con un inicio tan poco alentador?

Nosotros entendemos al hincha, el hincha aliancista está acostumbrado a ganar, estar en los primeros lugares de la tabla y ser campeones, y no espera tener el inicio que hemos tenido, lamentablemente así es el fútbol. Se fue Pablo en marzo, tuvimos que buscar un nuevo técnico y se han ido muchos jugadores por el tema de la pandemia, caso (Federico) Rodríguez, caso (Luis) Aguiar, quienes regresaron a su país. Otros por temas de indisciplina (Jean Deza), el grupo se achicó un poco pero yo le pido al hincha de Alianza Lima que tenga confianza, que Alianza es más grande que sus problemas, que va a salir adelante, que vamos a revertir esta situación, que es un proyecto a largo plazo. Nosotros venimos a hacer grandes cosas en Alianza Lima. Confiamos plenamente en los jugadores, en el comando técnico y tenemos material humano para revertir esta situación.

Mario Salas tiene contrato hasta el 2021 en La Victoria. (Foto: Alianza Lima)

“Un técnico que apuesta por la renovación de sangre”

Usted mencionó al plantel de Alianza Lima y a inicios de año era el que estaba mejor posicionado en relación a los demás equipos, cosa –que como usted ha comentado- se fue acortando a raíz de la pandemia, tanto que ahora uno tiene la sensación de que existen problemas para armar un ataque que genere preocupación en los rivales...

Hemos reforzado la delantera con Patricio Rubio, confiamos plenamente que comience a meter goles, es un jugador que está acostumbrado a meter goles, mete un gol cada dos partidos, esas son sus estadísticas. Yo creo que es un equipo que se está rearmando con un diferente estilo de juego, que ha tenido varias bajas y hay que darle la confianza al cuerpo técnico y jugadores, y estoy seguro de que van a revertir esta situación. Estamos jugando con los ‘potrillos’, con los jóvenes, me encanta ver en un partido, cinco o seis jóvenes, y esa es la diferencia de Mario Salas como técnico. Él apostó mucho con los jóvenes, lo cual hay técnicos que no lo harían, se irían con los más consolidados. Él está apostando por los jóvenes que cada día van a mejorar más.

¿Usted considera que Mario Salas le hubiera dado esta oportunidad a los chicos en cualquier momento del año, independientemente si se iba un jugador o el uso de los ‘potrillos’ fue más por necesidad?

Una cosa que te puedo decir de Mario Salas es que cuando se fueron lamentablemente Rodríguez y Aguiar por temas personales, le dijimos ‘cómo vamos a hacer’ y él me dijo…'acá vamos a recurrir a los menores, yo confío plenamente en las canteras de Alianza Lima'. Y cuando los pones a jugar lo demuestran, como lo estás viendo en la cancha, y no solamente estamos hablando de uno, sino de cuatro o cinco y que han sido titulares indiscutibles y que seguramente van a alinear contra Estudiantes (Copa Libertadores) muchos de ellos. Entonces, yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Él apostó por los ‘potrillos’ y había necesidad de jugadores. Sí es un técnico que apuesta por la renovación de sangre.





Beto Da Silva registra un partido en la Liga 1 (frente a Universitario) y otro en Copa Libertadores (con Nacional de Uruguay) (Foto: GEC / Liga 1)

El área de scouting

Es imposible no preguntarle por las contrataciones de Jean Deza, de Beto da Silva, que tal vez al inició –incluso en el ambiente periodístico- se veía con buenos ojos por las características de estos jugadores, pero que por sus antecedentes nos dejaban esa duda si es que iban a responder a la altura de un club tan grande como Alianza Lima: ¿qué siente el Fondo Blanquiazul de ello?

Lo que te puedo decir que en el caso de Deza tengo entendido que fue un pedido de la administración anterior que entró al club, y te agradezco tu pregunta porque desde febrero hay un área de scouting y planeamiento de desarrollo deportivo en Alianza Lima, con lo cual ellos se guían de semáforos sobre los jugadores que vamos a contratar para el próximo año, ellos los están siguiendo desde febrero, marzo, abril, mayo y están viendo toda su estadística y si no cumplen los requisitos, no pasan. Y a los jugadores que son buenos les renuevan con anticipación y no esperan el último momento, que a veces pasó en Alianza Lima. Se fueron jugadores y uno dice por qué se han ido. Luego les han querido renovar en julio, agosto y setiembre, y ya es muy tarde.

Tienes que renovarle un año antes, ahora con el área de planeamiento y desarrollo deportivo todas las semanas se reúnen para ver quién será el lateral izquierdo, el delantero. Todo están evaluando y deciden de acuerdo al presupuesto, la edad y varios indicadores que ellos manejan. Yo creo que en unos casos, de repente en el de Deza, no hubiera pasado los filtros que hoy hay en Alianza Lima.

Es importante que el hincha conozca, que sepa que ahora Alianza Lima cuenta con un área de scouting que desde febrero está trabajando con el club...

Sí, desde febrero comenzó a trabajar el scouting, y desde marzo y abril ya están bien estructurados. Como te comenté, para el próximo año, el 70% de los jugadores lo estamos cerrando en octubre, el 15% en noviembre y en diciembre quizá solo quedaría un jugador para contratar.

Dos cosas con relación al área de scouting. ¿Podría detallar algunos de los filtros para que un jugador integre un club tan grande como Alianza? Y la segunda: ¿el área de scouting siguió de cerca la contratación de Rubio y algún otro jugador?

Definitivamente participó en la contratación de Patricio Rubio, porque ya estaba implementada.

¿Y en la de Cristian Zúñiga tuvo que ver el área de scouting?

Zúñiga llegó el año pasado, como usted debe saber, no estaba el área de scouting. Cuando salió Bengoechea, nosotros como Fondo tomamos más control y se armó el área de scouting –ya estaba armada desde febrero realmente-, y varias comisiones para ver cómo sacar adelante el equipo. Yo creo que Alianza es más grande que sus problemas, vamos a salir adelante de este mal momento. Creo que hemos revertido un resultado el sábado, hemos empezado a ganar, que es importante sumar de a tres. Esperemos ganarle a Mérida y seguir sumando, porque ya se está viendo un diferente tipo de juego. Y es el tipo de juego que se está acostumbrando al equipo, porque un tipo de juego requiere un proceso y hay que tener un poquito de paciencia. Nosotros tenemos contrato con Salas hasta finales del 2021 y confiamos que se quede hasta esa fecha y nos dé grandes logros.

El tema de los fichajes me sigue rondando en la cabeza porque me dice que el área de scouting ya podría estar evaluando jugadores que pertenecen al club para la próxima temporada…

Ellos están evaluando jugadores para la próxima temporada desde marzo, ven jugadores de América Latina, en determinada posición, quién está libre, quién es accesible para el club. Ellos evalúan y tienen semáforos y de acuerdo a los semáforos van pasando a la siguiente etapa, donde quedan cuatro o cinco, y uno dice, estos son confiables. Ahora, eso no te va a permitir naturalmente el éxito, porque hay jugadores que tú crees que son buenos y no llegan al nivel que tú esperas, pero te hace cometer menos errores a la hora de contratar y, a su vez, contratar un equipo mucho más económico y con mejor nivel, porque lo haces con mucho tiempo (de anticipación).

Con relación al área de scouting, ¿imagino que también se sentaron a evaluar las contrataciones que hizo la administración anterior?

El Fondo Blanquiazul creó el área de scouting y está dirigido por Daniel Ahmed, y el director de todo es Víctor Hugo Marulanda. El Fondo da los lineamientos para que Alianza Lima sea un equipo de primer mundo, mas no se encarga de contratar. Nosotros no nos encargamos de contratar, eso lo tiene que hacer el área de planeamiento y desarrollo que lo lidera Víctor Hugo Marulanda. Nosotros como Fondo vemos las directrices y decimos qué tipo de trabajo debemos tener y esos resultados cada año lo verás mejor. La idea es tener un plantel competitivo, de largo aliento, que no dependa de un entrenador, que no dependa de tres jugadores, sino dependa de una estructura en la que simplemente cambias dos o tres jugadores a fin de año y sigues avanzando. Y nuestro objetivo está un poco complicado por la pandemia. Teníamos para hacer este año 120 academias y más de 60 centros de alto rendimiento.

Víctor Hugo Marulanda, director deportivo de Alianza Lima (Foto: Jesús Saucedo/GEC)

Usted mencionó a Víctor Hugo Marulanda y Gustavo Zevallos: ¿ellos cuentan con la total confianza de Fondo Blanquiazul para seguir trabajando?

Nosotros nos basamos en los resultados y estadísticas. Por el momento ellos son trabajadores de Alianza Lima y nosotros evaluaremos su trabajo a fin de año. No podemos decir ahorita porque ha sido un trabajo interrumpido, hubo un cambio de técnico, estamos un poco cortos de jugadores en algunos puestos, hemos sacado los ‘potrillos’ que están dando la cara y están muy bien. Esperemos estar en una final para la segunda etapa (del campeonato).

Le traslado algunas dudas del hincha, que piensan que puede existir una relación entre Fondo Blanquiazul con Christian Bustos y Alberto Masías. Usted tiene esta tribuna para aclarar este tema: ¿en un futuro pueden tener un cargo en Alianza Lima, los ven con buenos ojos o lo descarta totalmente?

No sé si habrá gente del Fondo que es amigo de uno o del otro, yo personalmente conozco a Christian Bustos. He visto alguna vez a Alberto Masías pero igual que conozco a mucha gente. No sé cuál es el miedo del hincha de Alianza Lima. ¿Cuál sería el miedo? Explícame un poquito mejor tu pregunta porque no la entiendo…

No sé si sea tanto temor, desde mi punto de vista lo ven más como una oportunidad…

Ahora está Kattia Bohórquez en la gerencia general y tiene toda la confianza del Fondo.

El tema de Alberto Masías era por los resultados que fue con otro club y que han sido buenos…imagino que va por ese lado.

Yo no tengo una relación con Alberto Masías en lo personal, no puedo hablar por los demás.

¿En qué momento usted dijo: ‘me enamoré completamente de Alianza'?

Toda mi vida he sido hincha del club, desde que nací, mi papá era hincha de Alianza, mi hermano hincha de Alianza

Pero siempre hay un partido que a uno lo marca…

Yo iba desde los cinco años. Me marcó el campeonato del 97, porque años que no ganábamos; y también el 4-1 sobre Estudiantes (2010). Fui con mi hijo y fue espectacular, en ese momento podías llevar banderas.

Más allá de que el fútbol evolucionó, del equipo del 97 y del que le ganó 4-1 a Estudiantes, me imagino que como hincha, y la posición que ahora tiene al frente al club, encuentra alguna similitud entre el comando técnico y el equipo principal (perfil), porque imagino que usted tiene en la cabeza que Alianza juegue algo parecido…

Definitivamente como hincha de Alianza, queremos que juegue al toque, quimboso, pero el fútbol ha cambiado, se ha modernizado. En el fútbol europeo, con tres, cuatro toques ya estás en el arco contrario y si no juegas así no consigues objetivos. A mí me gusta el estilo de la selección, que es una mezcla de practicidad pero con toque. Ya no te podría pedir el antiguo, con ocho, nueve toques. El fútbol ha cambiado, avanzado y hay que estar a la altura de los resultados. Nosotros necesitamos resultados. Y yo entiendo al hincha de Alianza Lima, entiendo su preocupación, les pido que tengan paciencia, les pido que confíen en el equipo, en el comando técnico y les digo que juntos vamos a salir adelante, pero hay que apoyar al equipo.

Hay que estar en las buenas y en las malas. Ya hemos tocado un poco fondo con los resultados que tuvimos, pero confíen en el proceso, en el Fondo, hay un trabajo de sucesión, arduo en la parte deportiva, en la parte de marketing. Dentro de pandemia y todo, acabamos de firmar con DFSK (línea de vehículos); y ya hemos cerrado la parte del short con otro auspiciador. Pronto se va a venir el socio digital, que es un proyecto donde el hincha va a poder ver desde los camarines todo lo que ocurre en el club y que normalmente no lo ves en la televisión, y bajo una suscripción. Con eso pensamos paliar el tema de asistencias de personas al estadio. Porque no sabemos cómo va a evolucionar esta pandemia, porque es algo nunca antes visto. Dentro de todo seguimos sumando.

Disculpe que toque nuevamente el tema: ¿usted cree que los fichajes que hizo la administración anterior no estuvieron a la altura del club? Porque nos indicó que ahora hay un área de scouting que tiene filtros, que Jean Deza no hubiera pasado. ¿Cree que así como ese caso hubo otros errores que tal vez no se vayan a repetir con esta área que ha creado el Fondo Blanquiazul?

Yo la verdad confío en el plantel de Alianza Lima. A fin de año, veremos cuáles son lo resultados de cada jugador, evaluaremos jugador por jugador, pero confiamos plenamente en el plantel de Alianza Lima. Yo tampoco he dicho que no pasaría Jean Deza, sino que antes de que hubiera ingresado hubiera pasado estos procesos y hubiera sido observado en algún punto. Nosotros como Fondo no lo decidimos, sino que ahora hay un área de Planificación y Desarrollo que tiene tres pilares: scouting de mayores, ciencias aplicadas al deporte y desarrollo humano. Allí evalúan a los jugadores, lo siguen mes a mes y buscan cometer el mínimo error posible en fichajes y reducir el gasto de la planilla, y buscar tener una planilla menos costosa y un mejor equipo. También evalúan la parte psicológica.

Nosotros confiamos que Alianza Lima va a revertir este resultado y a fin de año vamos a conversar y vamos a ver cuáles son los resultados, nosotros esperamos estar en la final a fin de año y confiamos plenamente en Mario Salas, que está comenzando. Ya ganó un partido, esperamos que siga ganando, sumar siempre de a tres, te lo digo como hincha, como Fondo Blanquiazul. Todos estamos de acuerdo en que Alianza tiene que seguir ganando. Yo te podría decir cómo están las contrataciones ahorita pero a fin de año se evaluará. Hay que también ser un poco justos en general, hubo cinco jugadores que se han retirado de Alianza y ha llegado uno (Rubio).

Que es el único jugador que ha traído el Fondo Blanquiazul junto al técnico Mario Salas…

El Fondo Blanquiazul no trae a ningún jugador, eso lo trae el área deportiva, que el director deportivo es Víctor Hugo Marulanda, debajo de él está el área de planeación y desarrollo, entonces ellos evalúan, dan pociones y se decide. Nosotros no decidimos, nosotros aprobamos el presupuesto, damos los lineamientos, pero no contratamos jugadores. Nadie del Fondo Blanquiazul tiene ninguna autorización de contratar a algún jugador.

Así como nos comenta que hay un área de scouting, que ve el tema de los fichajes que va a incorporar Alianza Lima, me imagino que también deben tener áreas especializadas en el tema de las divisiones menores, que es uno de los pilares de los clubes peruanos y que no muchos le dan prioridad...

Es uno de los pilares de nuestro proyecto que está dirigido por Daniel Ahmed, que ve planificación y también ve menores. Dentro de la estructura era tener entre 10 y 12 centros de alto rendimientos para este 2020 y unas 100 academias, que eso también da ingresos a Alianza Lima y aparte ahí tienes visores para poder ver a los jugadores cómo se desarrollan en todo el Perú. Lamentablemente, a raíz del COVID-19 no se ha podido implementar, está en proceso, está en proyecto y ten seguridad que apenas pase la pandemia y los chicos puedan jugar fútbol de nuevo, porque están enfocadas las academias a menores, lo vamos a implementar inmediatamente y de ahí van a salir nuestros nuevos ‘potrillos’.

Nosotros como Alianza tenemos una visión diferente, estamos apostando por los ‘potrillos’, por los menores, por un centro de alto rendimiento, estamos apostando por la remodelación y ampliación del estadio Alejandro Villanueva con el museo de Alianza Lima. Eso no se ha parado, la pandemia no nos va a parar, hemos seguido trabajando en eso y una vez que eso se regularice volveremos a apostar por el proyecto. Es un proyecto ambicioso de mediano y largo plazo, no es un proyecto inmediatista ni de resultados. Ahora estamos en un proceso de cambios y esperemos que en las próximas semanas Alianza siga sumando de a tres y se revierta la situación.

El estadio de Alianza Lima será remodelado. (Foto: Alianza Lima)

La sede en San María y el nuevo rostro de Matute

Es importante eso que ha mencionado sobre las divisiones menores, incluso me dice del espacio en Santa María, que van a intentar hacer ahí un centro de alto rendimiento para los chicos de las divisiones menores...

Para los chicos y para los mayores también. Ahora tenemos Matute y Esther Grande de Bentín, pero la idea es tener todo concentrado en Santa María, que sea un centro de alto rendimiento para los chicos, para los mayores, que también pueda ser para la gente de provincia, que tengan cerca un colegio, que tengan la mejor alimentación y que podamos desarrollarlos futbolísticamente.

¿Qué otros proyectos está preparando Fondo Blanquiazul para los próximos años?

Más que el Fondo Blanquiazul, nosotros damos los lineamientos, porque lo hace Alianza. Nosotros lo apoyamos, el otro proyecto que sigue en marcha es la remodelación y ampliación del estadio Alejandro Villanueva. Obviamente, ahorita no se va a hacer, no hay público. Confiamos en que esto se va a regularizar, y ya hemos visto antes de que comience la pandemia que el estadio se quedaba corto muchas veces. Hay varios proyectos, primero es el centro de alto rendimiento, la ampliación y remodelación del estadio con un museo y un food court de comida criolla para que sea un punto turístico y estén yendo todos los días. Y cuando no juega Alianza de local sea un fan fest dentro de Alianza Lima.

Estamos impulsando el socio digital, que va a hacer una plataforma virtual donde se podrá ver todo lo que pasa adentro de Alianza Lima, detrás de cámara como se dice. Van a tener de todo, cómo pasan el día a día los jugadores, cómo concentran, qué hablaron en el camarín.

¿Qué tan importante es el respaldo del hincha para poder trabajar tranquilo?

Yo creo que Alianza Lima es más que un equipo de fútbol, es una familia. Y el hincha de Alianza está conectado con el equipo y con los jugadores y psicológicamente empuja al equipo. Si el hincha está molesto con el equipo, lo baja; si el hincha lo empuja, lo apoya, el equipo se multiplica. Es muy importante el apoyo del hincha de Alianza Lima. Eso es lo más importante y creo que los jugadores se dan cuenta y lo sienten, y después lo demuestran en la cancha. Obviamente, en circunstancias normales Alianza siempre es local donde juega, suma más el empuje de la hinchada. Ahora lo sienten por las redes, por todos lados.

¿Qué tan complicado ha sido para usted ser una de las cabezas actuales de Alianza Lima? Me imagino que cuando las cosas van bien en lo deportivo todo es felicidad, pero con este año que ha iniciado tan complicado, pienso que no debe haber sido fácil para usted...

Te hablo en nombre del Fondo, no solamente a nombre de Diego Gonzáles-Posada, este reto que hemos asumido no es para cobardes, sabemos en qué nos hemos metido, sabemos qué es Alianza, es pasional, es fútbol, la gente busca resultados, campeonar, estar primero en la tabla. Nosotros sabemos que es un largo camino, pero estamos seguros y convencidos de que el proyecto va a funcionar, porque estamos haciendo las cosas bien. El hincha va a estar contento, nosotros también como aliancistas vamos a estar contentos por lo que hemos hecho con la institución. Alianza Lima es un sentimiento y nosotros tenemos que mirar al futuro y la gloria que le vamos a llevar a la institución, pero hay que esperar, es un proceso largo, recién estamos comenzando el camino.

Hubo un girón de timón en marzo, que se fue Bengoechea, ha llegado Mario Salas, ha llegado la pandemia, han salido cinco jugadores, ha entrado Rubio, se está reacomodando el equipo, pero yo confío plenamente en el director técnico, en los jugadores y a fin de año vamos a conversar sobre los resultados, y estoy seguro de que van a hacer positivos.

Para terminar, nos gustaría conocer una autocrítica que usted pueda hacer del Fondo Blanquiazul y también un objetivo que usted considere que ha sido el más importante del equipo en este corto tiempo que tienen con Alianza Lima...

El equipo, estás hablando como administrativamente y el Fondo, lo que ha logrado es una serie de procesos para que a futuro sean las bases para tener una institución de primer mundo y de eso estoy orgulloso, estamos en camino, no terminamos. Y lo que yo podría más que criticar, estar un poco triste como hincha de Alianza porque no hemos tenido los mejores resultados, no hemos estado a la altura en la Libertadores, hay que tratar de ganar el miércoles, de seguir sumando y a fin de año veremos los resultados. Eso es a largo plazo, esto no es a tres, cuatro meses, esto es un proyecto a largo plazo, de un día a otro no vas a cambiar toda una institución.

Si estas poniendo los cimientos para que se cometan menos errores, para que aciertes más en la contratación de los jugadores, para que tengas a los mejores ‘potrillos’, para que salgan más Farfanes, más Pizarros, más Paolos, eso es lo que estamos haciendo ahorita, de eso estamos felices y orgullosos. De lo deportivo, como te digo, las contrataciones han sido de afuera muchas, espero que cambiemos los resultados, confiamos en el equipo y estamos trabajando en un proceso de largo aliento. Que Alianza sea un equipo grande de nuevo, un referente de América Latina, un claro dominador del fútbol nacional, a eso apuntamos. Pero es un proyecto, no es un tema que sea hace de un día para otro, es un proceso. Estamos dentro del proceso y creo estamos yendo por buen camino.