El ‘Ciclón’ tiene nuevo guía. Ariel Holan fue presentado oficialmente como el flamante director técnico de Cerro Porteño. Su llegada a Paraguay no es un movimiento cualquiera, pues el DT argentino asume el mando con la misión inmediata de enderezar el rumbo en la Copa Libertadores 2026, donde el destino ha querido que se cruce en el camino de Sporting Cristal, su primer rival en el certamen copero. Para el conjunto rimense, la presencia de Holan en el banquillo rival es una señal de alerta.

En su presentación ante los medios, Holan no ocultó la complejidad del Grupo F, donde comparte zona con Palmeiras de Brasil y Junior de Colombia, además del cuadro cervecero. Sobre el desafío que tiene por delante, el técnico fue claro: “Es un grupo duro, muy competitivo”. Estas palabras reflejan que el estratega no subestima a ningún rival, incluido el equipo del Rímac.

Sporting Cristal debe estar atento, ya que el debut de Holan en el plano internacional con el equipo azulgrana será precisamente contra ellos este miércoles 8 de abril en Matute. El técnico argentino, previamente, jugará este sábado ante 2 de Mayo por el torneo local, donde viene peleando el título luego de 14 jornadas: suma 29 puntos, a cuatro del líder Olimpia. Es decir, va a empezar a pelear en los dos frentes.

Durante su primera conferencia de prensa, el exentrenador de Independiente y Universidad Católica profundizó en los objetivos de su proceso. “El desafío más importante: tener una identidad clara de juegos, ir construyéndola con el tiempo que contemos”, aseguró, dejando claro que buscará que Cerro Porteño deje de ser un equipo predecible para convertirse en una amenaza continental.

La expectativa es alta, pues Ariel Holan no solo llega con su pizarra, sino con la ambición de dar un golpe de autoridad en su debut. “Cerro Porteño dará batalla en la Copa Libertadores”, sentenció el estratega, enviando un mensaje directo a sus rivales de grupo sobre lo que pueden esperar de su equipo bajo su mando.

Con el cronómetro en marcha para el duelo en Lima, Sporting Cristal tendrá que descifrar a un técnico que tiene la suficiente experiencia en el fútbol sudamericano, mientras en el Rímac todavía no definen al reemplazante de Paulo Autuori y lo más probable es que llegue a ese partido sin la confirmación de un entrenador principal.

Ariel Holan debutará este sábado 4 de ante 2 de Mayo por el torneo paraguayo. (Foto: @CCP1912Oficial)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de su última derrota por 3-2 ante Los Chankas, Sporting Cristal volverá a tener actividad luego de la fecha FIFA cuando reciba a CD Moquegua, en el compromiso correspondiente a la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el viernes 3 de abril desde las 11:00 a.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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