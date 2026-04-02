Terminado el primer trimestre del 2026, la primera evaluación del trabajo que se hace en la Federación Peruana de Fútbol no solo se basa en lo que ha reflejado la Selección Peruana en la última Fecha FIFA, sino también en los trabajos en diversas categorías que luego se encargarán de nutrir el universo. Específicamente hablando de las divisiones menores, Manuel Barreto, jefe de la Unidad Técnica, habló sobre los trabajos que se viene realizando para el inicio del Torneo Juvenil, pero también admitió el principal error que se cometió en el reglamento de la Liga 1.

Tratando de resolver algunas dudas, sobre la actividad que se tendrá en menores en lo que va del año, el directivo de la FPF, fue tajante en contar que si bien tiene las cosas claras, sabe que la cultura deportiva en el Perú tiene muchas cosas aún por mejorar.

“Todos somos parte de la industria, hay que fortalecerla y cultivarla. En ese sentido, a los menores hay que fortalecerlos. En este momento yo siento el apoyo y siento que tengo las herramientas, pero sé muy bien en qué contexto estamos, porque no todo es color de rosas. Sabemos de la inversión que se tiene que dar, entiendo que también la cultura peruana tiene que profesionalizarse”, comentó en Nada que no sepa.

Manuel Barreto digirió sus últimos dos partidos al mando de la Bicolor en el 2025.| Fotos: paloma del solar / @photo.gec

Por supuesto, más allá de los trabajos que venían haciendo, muchos quedaron con la sensación de que la FPF no supo controlar que la nueva normativa -establecida por la LFPP- adopte la regla que permita a 7 extranjeros en la Liga 1. Barreto, no dudó en admitir, que fue una equivocación hacerlo.

“Yo estoy convencido que fue un error subir los extranjeros, de no admitir la norma que nosotros propusimos, no me hace falta el tiempo para darme cuenta. Pero entiendo que la industria, después de ver resultados tangibles, nos va a dar fuerza para que nosotros introduzcamos los cambios que se necesitan”, indicó.

Frente a esto, existía la posibilidad de que se acepte a un sub-20 de manera obligatoria dentro de la lista final de los partidos, norma que se eliminó por completo. Por lo que, siendo de alguna manera más duros, aceptó que es necesario que vuelva la bolsa de minutos.

“Desde fuera sé que, en su momento, yo fui alguien que estaba en contra de la bolsa de minutos porque creo mucho en el mérito. Sin embargo, tanto tiempo en el fútbol peruano, me da el convencimiento de que ese es un camino siempre y cuando preparemos a los chicos para que puedan competir”, aseveró.

La competencia en los torneos juveniles iniciarán en el mes de mayo. (Foto: Universitario)

Este año, contó también, se va a desarrollar torneo sub-18 y sub-16 que cuenten con la participación, no solo de los equipos de Liga 1, sino con la iniciativa de que algunos equipos de la segunda división puedan sacar jóvenes que tengan la chance de tener actividad.

“Eventualmente vamos a tener que introducir, en mi opinión, una bolsa quizá más reducida, no con tantos minutos, pero vaya creciendo para mejorar la industria, sobretodo la Liga 1 y que vuelva a emocionar a los hinchas. Porque no hay mejor emoción para ellos que ver a un chico de tu cantera que juega bien”, agregó.

Finalmente, comentó las fechas en las que se daría inicio a estos torneos: “La Liga 3 la organiza la Liga Aficionada, nosotros por primera vez organizaremos la Liga Juvenil, ambas empezarán aproximadamente en mayo. Pero sé que tenemos que mejorar ello, pues tenemos que comenzar antes, no más allá de mayo y terminando fin de noviembre”.

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