Fue una noche amarga y con mucha bronca en la ciudad imperial. Cusco FC cayó 2-0 ante Flamengo por Copa Libertadores en un resultado que pudo haber sido otro de no ser por la actuación del árbitro paraguayo Derlis López. Hubo dos jugadas puntuales que pudieron cambiar la historia a favor del cuadro dorado, pero finalmente el juez tiró a favor del excampeón de este certamen, que sacó tres puntos de oro en la altura cusqueña.

La polémica más grande tuvo que ver en el gol anulado a Marlon Ruidías por una posición adelantada que solo el árbitro y los jueces del VAR vieron. Una jugada milimétrica sujeta a interpretación y que pudo ser el 1-1 a favor de Cusco FC, pues en ese momento Flamengo ganaba por la mínima con gol de Bruno Henrique. De hecho, segundo antes del gol del ‘Mengao’ le anularon un penal a los dorados porque el balón había salido del campo.

No le salió nada a Cusco FC, pues Gonzalo Plata fue protagonista de otra polémica. El ecuatoriano, fijo en el Mundial 2026 con su selección, le aplicó un tremendo pisotón a Lucas Colitto que el árbitro paraguayo Derlis López no sancionó con tarjeta roja, y menos fue consultado para que observe la jugada en el monitor del VAR. Nada de nada. Y ya en los descuentos, De Arrascaeta puso el 2-0 definitivo.

Posteo de Christian Cueva en redes sociales. (Captura)

De hecho, esta polémica actuación del colegiado paraguayo desató la furia de Christian Cueva en sus redes sociales. ‘Aladino’ tomó una foto y la subió a sus historias de Instagram presenciando el partido con el mensaje “ladrón hdp”, en clara alusión al juez Derlis López. Para el actual volante de Juan Pablo II, el gol debió ser convalidado y Plata tuvo que ser expulsado.

Este mensaje del exseleccionado peruano tuvo rebote en la prensa brasileña, pues Cueva tuvo un destacado paso por Sao Paulo de Brasil, siendo figura del ‘Tricolor’ de 2016 a 2018. En 2019 regresó al fútbol brasileño para vestir la camiseta de Santos, pero no repitió el éxito que logró en el cuadro paulista. Por este motivo su mensaje tuvo eco en el país de la samba, donde celebraron la victoria de Flamengo.

Cusco FC debe hacer borrón y cuenta nueva. La próxima semana visitará a Estudiantes de La Plata en Argentina y se asoma una seguidilla importante de partidos en este mes: luego visitará a Alianza Lima en Matute, recibirá a FC Cajamarca y Sport Huancayo y luego tendrá que viajar a Colombia para visitar a Independiente Medellín en el último día de abril.

Cusco FC cayó 2-0 ante Flamengo en su debut por Copa Libertadores. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Cusco FC?

Luego de perder con Flamengo, Cusco FC volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Estudiantes de La Plata, en el compromiso correspondiente a la fecha 2 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Este encuentro está programado para el martes 14 de abril desde las 5:00 p.m. y se disputará en el Estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata, Argentina.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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