El inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 está a la vuelta de la esquina y la expectativa de todos los hinchas se encuentra al límite. Todo va quedando listo para la esperada presentación oficial de los equipos peruanos, por eso con la ilusión a tope de arrancar este duro y exigente camino, buscarán sumar sus primeros tres puntos. Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Cusco FC ya conocen el escenario completo de sus respectivos debuts, luego de que la Conmebol hiciera pública la esperada lista de las ternas arbitrales encargadas de impartir justicia en esta vibrante primera jornada copera.

Las designaciones oficiales marcan el inicio de la planificación estratégica para cada comando técnico peruano, sabiendo que el criterio del juez principal puede condicionar el ritmo de juego. El primer equipo en saltar a la cancha será el cuadro merengue, que tendrá la durísima misión de visitar el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Este trascendental compromiso del conjunto crema frente a Deportes Tolima está programado para el próximo martes 7 de abril a las 21:00 horas. Para este choque de altísima tensión en territorio colombiano, la organización continental determinó que el juez principal sea el reconocido brasileño Wilton Sampaio.

Wilton Sampaio dirigió un partido de la Selección Peruana frente a Colombia. | Foto: EFE

Sampaio es considerado actualmente como el árbitro más influyente de todo el fútbol brasileño. Su amplio historial dirigiendo incluye partidos muy recordados por todos los peruanos, como el empate sin goles de la selección peruana ante Argentina en La Bombonera durante el 2017.

Al día siguiente, el miércoles 8 de abril a las 19:30 horas, llegará el turno para que Cusco FC haga su gran presentación como local. El elenco imperial recibirá en el imponente Estadio Inca Garcilaso de la Vega nada menos que al poderoso Flamengo, vigente campeón del torneo, bajo la atenta mirada del referí paraguayo Derlis López.

Este juez guaraní aterriza en la ciudad imperial con un ritmo de competencia internacional bastante importante en sus espaldas, luego de haber dirigido recientemente el amistoso entre las selecciones de Argentina y Mauritania. Respecto a sus antecedentes con clubes nacionales, López dirigió el ADT vs Cienciano, donde clasificó el ‘Papá’.

Terna arbitral completa confirmada por la Conmebol. (Foto: Web Conmebol)

Esa misma noche de miércoles, pero a las 21:00 horas, Sporting Cristal iniciará su propio camino continental cerrando la jornada de los equipos nacionales. El conjunto bajopontino intentará imponer su localía y quedarse con la victoria frente al histórico Cerro Porteño de Paraguay en el Estadio Nacional, aunque aún está por confirmar.

Para este vital enfrentamiento la Conmebol designó al réferi argentino Darío Herrera como la máxima autoridad. Este juez es muy recordado por la afición blanquirroja por arbitrar el empate de Perú ante Venezuela en Lima, además de haber dirigido a Alianza Lima ante Gremio en la Copa Sudamericana.

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