Miguel Araujo está disputando su segunda temporada en Sporting Cristal. (Foto: Getty Images)

, defensor de , comentó que el equipo cedió los primeros minutos ante Carabobo FC, lo que terminó afectando el resultado. A pesar de ello, destacó la importancia de haber asegurado la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Regalamos 15 minutos, ya nos ha pasado y tenemos que corregir, que nos sirva de experiencia. Este club es muy grande para regalar los primeros minutos, que luego te cuesta y te hace sufrir”, afirmó el zaguero central de Sporting Cristal en zona mixta.

Sporting Cristal perdió por 2-1 ante Carabobo FC, pero como había ganado 1-0 en la ida, la serie se definió en la tanda de penales, donde los rimenses se impusieron por 3-2, asegurando así su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

De esta manera, Sporting Cristal avanzó a la fase de grupos de la Libertadores, mientras que Carabobo irá a la Sudamericana. Los rimenses esperan el sorteo del 19 de marzo para conocer a sus rivales.

Sobre el mensaje que les dio el técnico Paulo Autuori tras el primer tiempo, Araujo contó: “Jugar, pelear, no dar un balón por perdido y empezar a tener ese carácter que siempre tenemos, de salir jugando y tener más conexiones como lo hicimos”.

Felicitar al grupo porque lo merecemos, porque corremos, porque metemos. Los partidos de Copa siempre son duros y felicitarnos a nosotros, a la hinchada que vino y nos alentó”, finalizó.

