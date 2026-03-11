Sporting Cristal selló su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores luego de imponerse en la tanda de penales a Carabobo FC por la fase 3 del torneo continental. El cuadro rimense terminó celebrando con una ventaja de 3-2 en la serie, tras el tanto decisivo de Cristiano da Silva, que aseguró el pase celeste a la siguiente instancia.

Además del logro deportivo, la clasificación representa un importante ingreso económico para el club. Solo por disputar la fase 2 del torneo, Cristal recibió 500 mil dólares. Posteriormente, por participar en la fase 3, sumó 600 mil dólares adicionales.

A ello se añade el premio mayor: 3 millones de dólares que la organización otorga a cada equipo que accede a la fase de grupos del certamen. De esta manera, el conjunto rimense ya tiene asegurados 4.1 millones de dólares por su participación en las rondas previas y su clasificación.

Ahora, Sporting Cristal aguardará el sorteo de la fase de grupos, que se realizará el 13 de marzo, donde conocerá a sus rivales en la siguiente etapa del campeonato.

Uno de los nombres determinantes en esta clasificación fue el brasileño Cristiano da Silva. El lateral izquierdo volvió a aparecer en un momento clave desde los doce pasos. El defensor ya había marcado el penal decisivo en la serie anterior frente a 2 de Mayo, y nuevamente asumió la responsabilidad para sellar el pase celeste.

En partidos decisivos suelen aparecer futbolistas con personalidad y temple, capaces de marcar la diferencia. Cristiano da Silva ha demostrado tener esa sangre fría y el tino necesario para definir cuando más se necesita, convirtiéndose en un elemento importante para el equipo rimense.

Su trayectoria respalda esa experiencia. El lateral pasó por FC Sheriff Tiraspol, club con el que integró el plantel que protagonizó una histórica victoria 2-1 ante el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu por la UEFA Champions League, encuentro en el que también participó el defensor peruano Gustavo Dulanto.

Haber disputado partidos en escenarios de esa magnitud y protagonizar momentos históricos en el fútbol europeo hablan de la jerarquía del jugador. Hoy, esa experiencia vuelve a reflejarse en Sporting Cristal, donde Cristiano da Silva fue clave para asegurar la clasificación a la fase de grupos del máximo torneo de clubes de Sudamérica.

