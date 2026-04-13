Cusco FC vs. Estudiantes se enfrentan este martes 14 de abril en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi de La Plata, por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Libertadores. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa, según tu zona horaria y la modalidad que tengas para conectarte a la transmisión.

El club dorado tuvo su estreno en una competencia internacional frente al vigente campeón del torneo, Flamengo, en un partido plagado de polémicas que favorecieron a los brasileños, quienes finalmente se quedaron con los tres puntos en Cusco.

Pese a que no inició de la mejor manera en la Liga 1, Cusco FC compitió a gran nivel ante el ‘Mengao’ y, de hecho logró un empate parcial, aunque, tras cuestionable intervención del VAR, el anularon un gol lícito.

El plantel dorado entrena desde el fin de semana en Buenos Aires. (Foto: Cusco FC)

Por su parte, el ‘Pincharrata’ sumó en su visita a Deportivo Independiente Medellín, luego de empatar 1-1. De hecho, se puso en ventaja en el marcador con gol de Tiago Palacios apenas a los 4 minutos. En el complemento, los dueños de casa llegaron a la igualdad con anotación de Francisco Chaverra.

A diferencia de Cusco FC, que no tuvo acción el último fin de semana por las Elecciones Generales el Perú, Estudiantes venció agónicamente el sábado a Unión de Santa Fe y se mantiene como líder del Grupo A de la Liga Profesional Argentina.

¿A qué hora juegan Cusco FC vs. Estudiantes?

El encuentro entre Cusco FC vs. Estudiantes se disputará en el Callao desde las 5:00 p.m. (hora peruana), este martes 14 de abril por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

¿Qué canales transmiten Cusco FC vs. Estudiantes?

La transmisión del partido entre Cusco FC vs. Estudiantes estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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