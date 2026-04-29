Cusco FC vs. Independiente Medellín jugarán por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores en el estadio Atanasio Girardot. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa, según tu zona horaria y la modalidad que tengas para conectarte a la transmisión.

Los dorados de la ciudad imperial llegan a este enfrentamiento, luego perder en casa ante Flamengo (en polémico partido), y caer en La Plata frente a Estudiantes, por lo que este duelo es de vida o muerte para seguir con chances de mantenerse en la competencia internacional.

Muy diferente no es el panorama de su rival, porque solo ha sumado 1 punto de 6 posibles. Esta unidad la alcanzó tras empatar 1-1 en condición de local ante Estudiantes, y luego fue goleado 4-1 en Río de Janeiro por Flamengo.

El club dorado entrenó este miércoles en Medellín. (Foto: Cusco FC)

El DIM tiene muy complicadas sus chances de llegar al cuadrangular final de la Liga Betplay en Colombia, por lo que apuestan a salvar la primera parte de la temporada con la competencia internacional. En tanto, Cusco FC no ha tenido el mejor arranque en la Liga 1.

Cabe precisar que los dos primeros de la serie avanzan a los octavos de final del torneo, mientras que el tercero jugará el repechaje para disputar los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Posibles alineaciones

Cusco FC : Pedro Díaz; Marlon Ruidías, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, José Bolívar; Diego Soto, Oswaldo Valenzuela, Joel Herrera; Nicolás Silva, Gabriel Carabajal y Facundo Calleja.

: Pedro Díaz; Marlon Ruidías, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, José Bolívar; Diego Soto, Oswaldo Valenzuela, Joel Herrera; Nicolás Silva, Gabriel Carabajal y Facundo Calleja. DIM: Eder Chaux; Luis Escorcia, Daniel Londoño, Leyser Chaverra; Esneyder Mena, Daniel Cataño, Alexis Serna, Francisco Chaverra, Frank Fabra; Yony González y Francisco Fydriszewski.

¿A qué hora juegan Cusco FC vs. Independiente Medellín?

El encuentro entre Cusco FC vs. Independiente Medellín se disputará en el Callao desde las 9:00 p.m. (hora peruana), este jueves 30 de abril por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

¿Qué canales transmiten Cusco FC vs. Independiente Medellín?

La transmisión del partido entre Cusco FC vs. Independiente Medellín estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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