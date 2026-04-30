Después de días de mucha tensión tras la derrota ante Alianza Atlético, Universitario de Deportes logró un valioso triunfo por 4-2 sobre Nacional de Uruguay, reviviendo sus chances de seguir avanzando en la Copa Libertadores. En un Estadio Monumental que no estuvo lleno como de costumbre, los cerca de 30 mil hinchas que llegaron hasta Ate celebraron una necesaria victoria que les devuelve la ilusión.

Un hombre clave en este partido fue Caín Fara, quien fue protagonista por dos situaciones: por haber marcado el gol del empate transitorio, y porque minutos antes había cometido una imprudente falta sobre Nicolás Rodríguez por la que casi termina expulsado. Es más, los jugadores de Nacional fueron directo a reclamar al árbitro Carlos Benítez.

Al ser consultado al respecto, Fara sostuvo que, si bien fue una acción vehemente de su parte, no fue directo con la plancha de su pie. “Yo sé que fue vehemente la jugada, pero no es para roja porque no voy con la plancha. Sí fue fuerte, en Copa se deja pegar más que en liga, así como pegaron ellos, también nosotros”, aseguró en zona mixta.

Universitario sumó cuatro puntos en la Copa Libertadores 2026. (Fotos: Mario Zapata / GEC)

Volviendo al triunfo, el zaguero se mostró feliz por el resultado en el Estadio Monumental y por haber contribuido con un gol en un momento ‘picante’ del partido, minutos después de que Nacional se haya quedado con 10 jugadores por la expulsión de Lucas Rodríguez. “Feliz, muy contento por mi segundo gol y hacerlo en la Libertadores”, agregó.

En esa misma línea, Caín le dejó un mensaje de agradecimiento a Álvaro Barco, quien hasta hace un par de día era el director deportivo de Universitario, pero por mutuo acuerdo rompió su vínculo contractual con el club. “Estoy muy agradecido con Álvaro Barco que fue quien me trajo y me dio la oportunidad”, acotó.

Consciente de que no están pasando por un buen momento pese al triunfo, el defensor de 32 años dejó en claro que necesitan seguir sumando para sacar cara por el club, algo que les permitirá recuperar posiciones en la Liga 1 y pelear por seguir avanzando en la Copa Libertadores. “Sí, necesitamos ganar de visitantes, seguir sacando la cara por el club”, sentenció.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última victoria por 4-2 sobre Nacional de Uruguay, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Juan Pablo II College, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el domingo 3 de mayo desde la 1:15 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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