¡Atento a esta nota! Universitario y LDU de Quito se enfrentarán este martes 2 de abril en el Estadio Monumental, con la consigna de comenzar con el pie derecho en el arranque de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. Si bien los ecuatorianos parten como favoritos tras su reciente título en la Copa Sudamericana 2023, los ‘cremas’ quieren dar el golpe sobre la mesa para hacer respetar su localía. ¿En qué canales podrás vivir la transmisión de este encuentro? Revisa toda la información que Depor tiene para ti.

Universitario llega a este duelo internacional después de empatar sin goles en su visita a la Universidad César Vallejo, en el partido correspondiente a la novena jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. En un trámite bastante luchado y con poca claridad en ambos equipos, la ‘U’ no pudo sumar en el Estadio Mansiche y perdió el liderato del campeonato, tras las posterior victoria de Sporting Cristal sobre UTC en Cajabamba (1-2).

El elenco estudiantil sigue dejando serías dudas en su juego y, si bien está peleando en lo más alto de la tabla de posiciones del torneo local, todavía no muestra esas virtudes que lo llevaron a ser campeón nacional el año pasado. Por consiguiente, la preocupación está instalada a poco del arranque copero frente a Liga de Quito, un rival que seguramente le dará problemas a Fabián Bustos en el Monumental.

El mismo director técnico argentino fue autocrítico con su trabajo y el desempeño de sus pupilos, por lo que espera una mejoría para este martes. “Falta más que todo en la generación y finalización de juego, nos falta encontrar lo que estamos buscando, pero no es como se dice que siempre es así. Hay momentos que no los hicimos bien, y este partido tuvo momentos en el que no lo hicimos bien”, sostuvo tras el 0-0 en Trujillo.

Por otro lado, Bustos también habló del ‘Rey de Copas’ y de lo que le espera en este debut internacional, frente a un contrincante que tiene nuevo entrenador después del arribo del español Josep Alcácer. “Es un gran equipo con grandes jugadores, un técnico que recién llegó al país, pero que está haciendo las cosas muy bien. Viene en un momento muy bueno, pero en casa hay que ganar”, agregó.

Tomando en cuenta que Alex Valera, Matías Di Benedetto y Piero Guzmán están suspendidos y no entraron en la convocatoria, Universitario se pararía de la siguiente manera: Sebastián Britos en la portería; Aldo Corzo, Williams Riveros y Marco Saravia en la línea de tres; Andy Polo y Segundo Portocarrero como carrileros; Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña y Christofer Gonzales en el mediocampo; mientras que José Rivera y Edison Flores comandarán la ofensiva ‘crema’.

Liga de Quito, por su parte, llega a este encuentro después de golear por 5-0 a Imbabura, en el duelo correspondiente a la sexta jornada de la Liga Pro 2024. El cuadro universitario fue ampliamente superior a su rival en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, y se impuso gracias a las anotaciones de Alex Arce (3), Ezequiel Piovi y Jairón Charcopa. Sin duda alguna, enfrentarán a la ‘U’ con mucha motivación.

Alcácer habló en conferencia de prensa y destacó las virtudes de los ‘merengues’, además de mostrarse optimista en llevarse un buen resultado a casa “Vamos a jugar una competición exigente ante un buen rival, el actual campeón de Perú. Vamos a competir en un gran estadio, donde nosotros podremos dar lo mejor de nosotros. Hemos tenido una semana de trabajo focalizada en potenciar nuestras virtudes e intentar minimizar las del rival”, manifestó.

¿En qué canal ver Universitario vs. LDU?

El partido entre Universitario y LDU se jugará en el Estadio Monumental y será transmitido para toda Latinoamérica a través de la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su plataforma de streaming en Star Plus. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

¿A qué hora juegan Universitario vs. LDU?

El encuentro entre Universitario y LDU está pactado para este martes 2 de abril a las 9:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 11:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 10:00 p.m., en México a las 8:00 p.m., mientras que en España a las 2:00 a.m. del miércoles 3.

¿Dónde jugarán Universitario vs. LDU?





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO