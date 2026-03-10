Sporting Cristal vs. Carabobo FC se enfrentan por la revancha de la tercera fase de la Copa Libertadores, ronda que otorga un cupo directo a los grupos de la competición. Aquí te presentamos todos los detalles del partido que se jugará en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

En el encuentro de ida, los celestes se impusieron por 1-0 con gol de tiro penal de Yoshimar Yotún en los primeros minutos del juego. Fue un encuentro con pocas situaciones de gol, en el que la visita supo neutralizar los ataques vinotintos por las bandas.

Para este partido, se espera el regreso del delantero argentino Santiago González que se perdió los últimos juegos de Cristal por una lesión. De no llegar en condiciones, su lugar seríua ocupado por Irven Ávila o Luis Iberico.

Los dirigidos por el brasileño Paulo Autuori llegan tras lograr su segundo triunfo en el Torneo Apertura de la Liga 1, esta vez de locales ante Alianza Atlético. Los goles celestes fueron anotados por precisamente Iberico, Ávila y Wisdom.

El comando técnico bajopontino jugó con un equipo mixto entre titulares y suplentes, para darle descanso a sus jugadores y lleguen en plenitud física para el decisivo choque copero.

Por su parte, Carabobo FC empató sin goles en su visita ante Zamora por la sexta jornada de la Primera División de Venezuela, donde suma 7 puntos y se ubica en la octava posición, lejos de los 18 alcanzados por el líder UCV.

Alineaciones probables

Sporting Cristal: Enríquez; Sosa, Lutiger, Araujo, Cristiano; Yotún, Cazonatti, Távara; Gabriel, Vizeu, Gonzales.

Carabobo FC: Bruera; Bilbao, Neira, Fuentes; González, Castillo, Cova, Núñez, Berríos; Tortolero, Ramírez.

Terna arbitral del Sporting Cristal vs. Carabobo

Árbitro principal: Gustavo Tejera (URU)

Asistente 1: Martín Soppi (URU)

Asistente 2: Horacio Ferreiro (URU)

Cuarto árbitro: José Burgos (URU)

VAR: Christian Ferreyra (URU)

AVAR: Santiago Fernández (URU)

Asesor de árbitros: Marcelo Rogerio (BRA)

Quality Manager: Víctor Martínez (PAR)

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Carabobo FC?

El encuentro entre Sporting Cristal vs. Carabobo FC se disputará en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria desde las 5:00 p.m. (hora peruana) del miércoles 11 de marzo, por la vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026, con día y horario confirmado por parte de la CONMEBOL. El árbitro central será el uruguayo Gustavo Tejera.

¿Qué canales transmiten Sporting Cristal vs. Carabobo FC?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs. Carabobo FC estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

