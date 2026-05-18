Luego de la salida de Javier Rabanal de Universitario de Deportes por malos resultados, a Jorge Araujo le tocó asumir la responsabilidad de tomar el mando del primer equipo en un contexto de mucha exigencia, con el objetivo de encaminarlos mientras el área deportiva encontraba al sustituto del español. Así pues, tras su interinato en tienda crema, ‘Coco’ dejó en claro que todavía no estaba seguro qué iba a hacer y confirmó que primero debía reunirse con Franco Velazco, administrador provisional de la institución merengue, para hacerle saber sus pretensiones profesionales.

Los días pasaron y poco a poco fue esclareciéndose el panorama, con algo más concreto tras lo revelado durante la noche del último domingo: según señalaron en el programa Al Límite, Jorge Araujo tiene todo encaminado para convertirse en nuevo entrenador de Juan Pablo II College por lo que resta de la temporada 2026. En Universitario, por su puesto, están al tanto del ofrecimiento que tiene sobre la mesa el director técnico de 46 años.

La idea de Araujo es dirigir en la Liga 1, consciente de que esta es una oportunidad importante para seguir creciendo profesionalmente. En su reciente interinato en la ‘U’, estuvo en el banquillo durante siete partidos, consiguiendo un saldo de tres triunfos, tres derrotas y un empate. Sin embargo, esta no es la primera vez que asume el mando del plantel principal merengue, ya que también lo hizo brevemente en dos etapas: en el 2023 y en el 2022.

Jorge Araujo está cerca de asumir como nuevo DT de Juan Pablo II College. (Foto: GEC)

Asimismo, además de haber tenido tres interinatos en Universitario, Jorge Araujo ya dirigió en la Liga 1 durante la temporada 2019, cuando estuvo a cargo de la Academia Cantolao. De esta manera, en líneas generales, esta será su tercera vez dirigiendo en la máxima categoría del fútbol peruano, aunque con más partidos encima sobre sus hombros y habiendo sumado experiencia en la ‘U’.

En estos momentos, Juan Pablo II College se ubica décimo séptimo en la tabla de posiciones, luchando por salir de la zona de descenso tras su último caída por 2-0 a manos de Alianza Atlético. El conjunto de Chongoyape encadena seis partidos sin conocer victoria alguna, con un registro de cuatro derrotas y dos empates en esta etapa del Torneo Apertura.

Araujo no tendrá una tarea sencilla, ya que heredará un plantel que no conformó y posiblemente no tenga tantos recursos para fichar a mitad de temporada cuando se reabra el libro de pases. En estos momentos el cuadro norteño viene siendo dirigido momentáneamente por Edwin Arce, quien asumió el timón del equipo luego de la abrupta salida del argentino Marcelo Zuleta, curiosamente después de perder por 4-1 ante el Universitario que era dirigido por ‘Coco’.

¿Cuándo volverá a jugar Juan Pablo II?

Luego de su última derrota por 2-0 a manos de Alianza Atlético, Juan Pablo II volverá a tener este fin de semana cuando reciba a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para este viernes 22 de mayo desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Complejo Deportivo Juan Pablo II College.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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