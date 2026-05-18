Cuando parecía que el fútbol peruano no podía empeorar –malos arbitrajes, pésimas canchas, escasa seguridad en algunos estadios y polémicas programaciones–, este lunes 18 de mayo se escribió un nuevo capítulo que pone en jaque a la Federación Peruana de Fútbol (FPF): el Tribunal Constitucional (TC) declaró parcialmente fundada la demanda interpuesta por Deportivo Binacional, ordenando su reposición en la Liga 1, pero no para esta temporada, sino para la del 2027. Es decir, el próximo año tendríamos 19 clubes en la máxima categoría del fútbol peruano.

“Ordenar a la Federación Peruana de Fútbol que proceda a actualizar la tabla de posiciones del Campeonato de Fútbol Profesional de Primera División del Perú del año 2023, conforme a las sanciones impuestas al Club Sport Boys Association; y, en consecuencia, disponer que el Club Escuela Municipal Deportivo Binacional mantiene la categoría en la Primera División de Fútbol Profesional del Perú, debiendo ser incorporado en el Torneo Liga 1-2027”, se lee en la resolución del TC.

Como se recuerda, Binacional descendió deportivamente al finalizar la temporada 2023 de la Liga 1. Sin embargo, su dirigencia inició una batalla legal argumentando irregularidades en las bases del campeonato y en decisiones administrativas vinculadas al sistema de licencias. Tras no lograr revertir su situación en los órganos deportivos, el ‘Bi’ presentó recursos judiciales contra la FPF.

El club buscó obtener medidas cautelares que le permitieran recuperar su lugar en la máxima categoría para la temporada 2025. Así pues, a comienzos de dicho año el Poder Judicial otorgó una medida cautelar favorable al cuadro juliaqueño, situación que obligó a la FPF a reincorporarlo provisionalmente a la Liga 1 2025 mientras el proceso seguía en evaluación. La decisión generó polémica en el fútbol peruano por la intervención de la justicia ordinaria en asuntos deportivos.

El club participó normalmente en el Torneo Apertura y posteriormente en el Clausura, aunque su permanencia seguía condicionada al desenlace judicial. Paralelamente, la FPF sostuvo públicamente que defendería la autonomía deportiva y cuestionó la vía judicial utilizada por el club, poniendo en riesgo el normal desarrollo del campeonato y generando una peligrosa jurisprudencia –caso similar al de Ayacucho FC–.

Sin embargo, todo cambió el 19 de agosto del 2025: la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno declaró improcedente la demanda de amparo presentada por Binacional y revocó la medida cautelar que le había permitido competir en Primera División. La resolución tuvo aplicación inmediata, incluso ante la posibilidad de futuras apelaciones. La FPF, de manera inmediata, oficializó su exclusión de la Liga 1.

Horas después de conocerse la resolución judicial, la Federación Peruana de Fútbol emitió un comunicado oficial anunciando que Binacional quedaba “definitivamente excluido” de la Liga 1 2025 y también del Torneo Sub-18. Además, advirtió que adoptaría medidas disciplinarias y estatutarias adicionales.

La salida de Binacional alteró completamente el desarrollo del Torneo Clausura 2025. Los partidos disputados por el club en ese certamen fueron anulados, provocando modificaciones en la tabla acumulada, la lucha por el descenso y la clasificación a torneos internacionales. La Liga 1 pasó a jugarse con 18 equipos de un momento a otro.

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