El delantero crema José Rivera se encuentra en el ojo de la tormenta, luego de protagonizar desafortunadas imágenes en las que se aprecia cuando lanza al césped y luego patea la camiseta de Universitario, tras la derrota ante Atlético Grau en el Estadio Monumental, por el Torneo Apertura de la Liga 1.

Al respecto, se pronunció el representante del jugador, Narciso Algamis, quien se encargó de confirmar qué pasará con el jugador, quien actualmente está suspendido de manera provisional hasta que se llegue a una sanción formal por parte de la institución centenaria.

“Pasó lo que todos vieron que pasó, él ya pidió disculpas y hay que seguir sus procesos. El club tiene sus motivos y hay que respetarlos. Vamos a ver que pasa”, declaró en el programa de YouTube ‘Fútbol Satélite’.

“Era lógico ese comunicado, el club mira por sus intereses y está bien. La hinchada está enojada, más que eso que se puede decir. En este caso tengo que defender al club porque cuando sacó el comunicado todavía no habían declaraciones de José Rivera. La institución tiene que dar la información y dar al público e hinchada su pensamiento. Todo se irá viendo como pasa el tiempo y qué es lo que va a pasar. No defiendo al club pero me parece que hay que ponerse lógico de lado del club”, añadió.

En esa línea, Algamis se refirió a la continuidad del ‘Tunche’ en el club, pues existen rumores que su vínculo terminaría por el incidente del último fin de semana.

“Yo creo que sí, tiene contrato con el club. No voy a divulgar documentos que son entre las partes porque estaría mal. Lo único que te puedo decir es que ahora está suspendido, es un proceso y vamos a ver que pasa”, finalizó el empresario.

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