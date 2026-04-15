Sporting Cristal vs. Palmeiras se miden en el cierre de la segunda fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Monumental. Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Los celestes llegan a este duelo, tras vencer en su debut a Cerro Porteño, con anotación de su delantero Felipe Vizeu en el estadio Miguel Grau del Callao. En frente estará el poderoso y candidato a campeón, Palmeiras, que será local en el Allianz Parque.

Pese a no brillar en Barranquilla ante Junior, por la primera fecha de la serie, el ‘Verdao’ es ampliamente favorito y buscará vencer con autoridad a los celestes, tal cual lo hizo por 6-0 en la edición pasada del torneo en la misma ronda.

Cabe precisar que en aquella ocasión, bajo la dirección técnica de Paulo Autuori, Cristal alineó un equipo con muchos jugadores jóvenes. En tanto, en la ida, jugada en Lima, los celestes cayeron en el minuto final por 3-2 en vibrante partido.

Felipe Vizeu sería titular, tras anotar en el debut ante Cerro Porteño. (Foto: Sporting Cristal)

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Palmeiras?

El encuentro entre Sporting Cristal vs. Palmeiras se disputará en Sao Paulo desde las 5:00 p.m. (hora peruana), este jueves 16 de abril por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El árbitro central será el chileno Piero Maza.

¿Qué canales transmiten Sporting Cristal vs. Palmeiras?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs. Palmeiras estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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