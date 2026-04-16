Lo que hasta antes del partido frente a Coquimbo Unido era un secreto a voces, terminó confirmándose luego de la derrota por 2-0: es muy complicado que Sekou Gassama continúe en Universitario de Deportes para la segunda parte de la temporada. El delantero, quien llegó con el respaldo de Javier Rabanal, fue titular por primera vez con la ‘U’ ante los chilenos y no dio la talla, lo que apresuró al área deportiva para que tome una postura respecto a su futuro.

Según revelaron en el programa Modo Fútbol, Sekou Gassama no seguirá en la ‘U’ para el Torneo Clausura y en la interna ya están trabajando para, una vez finalizado el Apertura, lleguen a un acuerdo para su desvinculación. No hay marcha atrás respecto a esa decisión, pues sienten que se equivocaron al traerlo y su rendimiento contra Coquimbo Unido fue el mayor síntoma.

Pero eso no es lo único que ocurrió en las horas posteriores a la caída en el el Estadio Monumental. Según señalaron en el programa Hablemos de MAX, en el cuadro estudiantil ya se contactaron con el futbolista que ocupará el lugar de Gassama. Si bien no revelaron el nombre ni su nacionalidad, aclararon que vienen avanzando en los diálogos y todo podría terminar en buen puerto para cuando se reabra el libro de pases.

Recordemos que el libro de pases se reabrirá el 1 de agosto de este año, con la finalidad de que los clubes que deseen fichar para afrontar la segunda parte de la temporada, puedan hacerlo. En el caso de Universitario, si finalmente se concreta la salida de Sekou Gassama, liberará un cupo de extranjero para traer a su sustituto. Existe otro escenario: que llegue un delantero nacional y se refuercen con un foráneo en otra posición.

Sekou Gassama fue titular en el último partido de Universitario ante Coquimbo Unido. (Foto: GEC)

Todavía resta la mitad del Apertura y posiblemente Sekou siga sumando minutos. Sin embargo, esto no cambiará los planes de Universitario, ya que existe un plan B sobre la mesa para buscarle un reemplazo pensando en el segundo semestre de la temporada. Así pues, solo es cuestión de que ambas partes lleguen a un acuerdo.

En cuanto a sus números, Gassama ha disputado solo tres partidos con la ‘U’ en lo que va de la temporada, siendo titular en uno de ellos: el martes, contra Coquimbo en Lima. No ha marcado goles ni registra asistencia alguna, números que lo colocan en el ojo de la tormenta por parte de la hinchada. Recordemos, además, que no entrenó a la par de sus compañeros en la pretemporada, ya que llegó tarde por una licencia que le había dado el club.

Javier Rabanal dio el visto bueno para que Sekou Gassama llegue a Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 2-0 ante Coquimbo Unido, Universitario volverá a tener actividad este fin semana cuando visite a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el domingo 19 de abril desde las 5:15 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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