Corría el minuto 83 del partido frente a ADT, cuando Federico Girotti termina sintiéndose en el hombro izquierdo en un intento de llegar al área con balón controlado. Desde el banquillo de Alianza Lima, hubo preocupación. El delantero argentino había ingresado por Luis Ramos a los 71′ y estaba teniendo minutos en el cuadro blanquiazul después de ni siquiera haber salido en la lista de convocados para el pasado clásico, donde cayeron por 1-0 ante Universitario de Deportes.

En ese sentido, si bien Girotti continuó jugando y no fue cambiado en el momento, una vez finalizado el encuentro y tras concretarse la victoria de Alianza Lima, el departamento médico tuvo que acomodarle el hombro. No obstante, la situación no quedó ahí, pues en las últimas horas se confirmó que padece una lesión que lo alejará de las canchas por un largo rato.

Según informaron en L1 Radio, Federico Girotti padece una luxación en el hombro izquierdo y estará de baja por al menos tres semanas. Es decir, en el mejor escenario podría reaparecer en el primer gol de semana de mayo. Aunque no era titular indiscutible, a parir del encuentro contra ADT iba a comenzar a sumar más minutos.

Federico Girotti llegó a Alianza Lima proveniente de Tallares de Córdoba. (Foto: Alianza Lima)

Incluso, en el citado programa dejaron entrever que tenía posibilidades de arrancar este sábado ante Cusco FC en el Estadio Alejandro Villanueva. Con este panorama de por medio, el exdelantero de Talleres de Córdoba tendrá que remar a contracorriente si quiere tener más oportunidades luego de su recuperación. Por lo pronto, Paolo Guerrero y Luis Ramos son los centro atacantes que están a la expectativa.

Todo esto ocurre en medio de fuertes rumores sobre la posible salida de Girotti a mitad de temporada, especulaciones que ya fueron desmentidas desde la interna de Alianza Lima. En la interna del club íntimo saben que el argentino puede ser una pieza importante para el equipo, por lo que no se desprenderán tan fácil de él.

Además, hay que considerar que compraron el 50% de su pase a Talleres y han hecho una importante inversión en él, por lo que serán cautelosos con cada decisión que tomen respecto a su futuro. Un dato no menor es que Federico Girotti tiene contrato con el cuadro victoriano hasta finales del 2028.

Federico Girotti tiene contrato con Alianza Lima hasta finales del 2028. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su última victoria por 1-0 ante ADT, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin semana cuando reciba a Cusco FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 18 de abril desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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