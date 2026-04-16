El histórico exfutbolista de la Selección Peruana, Nolberto Solano, se pronunció sobre el presente del fútbol peruano y, sobre todo, sobre el recordado proceso que lideró Ricardo Gareca al mando de la ‘Bicolor’. El exvolante formó parte del comando técnico durante esa etapa, una de las más exitosas en la historia reciente del combinado nacional.

Aquella etapa quedó marcada por la histórica clasificación al Mundial Rusia 2018, un logro que puso fin a 36 años sin presencia peruana en una Copa del Mundo. Para Solano, ese proceso no solo fue importante por los resultados deportivos, sino también por el cambio de mentalidad que se generó dentro del grupo de jugadores.

Perú clasificó al Mundial 2018 tras vencer a Nueva Zelanda en el repechaje. (Foto: Getty Images)

Durante su entrevista en Charlas Futboleras, Nolberto recordó con especial cariño su experiencia trabajando junto al entrenador argentino y el aprendizaje que le dejó esa etapa dentro de la selección.

“Sin duda Ricardo es un genio, tuve el privilegio de estar con un grupo ganador. Nos hizo entender a los peruanos lo que era ganar, también había un grupo de jugadores en un gran momento. Siempre dije que cuando me uní a él fue mi universidad”, comentó el exjugador.

Nolberto Solano fue parte del comando técnico de Perú que clasificó al Mundial 2018. (Foto: Getty Images)

En esa misma línea, Solano explicó que esa experiencia también le permitió comprender mejor el trabajo de un entrenador, una labor que muchas veces los futbolistas subestiman cuando terminan su carrera profesional dentro de las canchas.

“A veces los futbolistas creemos que por haberlo practicado podemos dirigir y no es así, porque dirigir envuelve muchas cosas. Después, por la experiencia vivida, se nos hace más fácil aprender”, agregó el exintegrante del comando técnico de la Selección Peruana.

Asimismo, destacó lo que significó para el país alcanzar la clasificación al Mundial y competir nuevamente al más alto nivel del fútbol internacional, algo que generó una conexión muy fuerte entre la selección y los hinchas.

“Estoy muy agradecido con Gareca y su cuerpo técnico. Pudimos ir a un mundial y casi clasificar al de Qatar también, fue algo muy beneficioso. Ricardo Gareca es un crack en todo sentido y en Perú quedó como un ídolo máximo”, sostuvo.

Perú perdió ante Australia en el repechaje rumbo al Mundial 2022. (Foto: Getty Images)

Sin embargo, al analizar el presente de la selección, Solano fue claro al señalar que uno de los principales problemas es la falta de nuevos futbolistas capaces de reemplazar a la generación que logró esos resultados históricos.

“Argentina, Brasil o Uruguay tienen un universo muy grande de futbolistas. Eso hace que cuando se retire un grupo de jugadores, aparezcan otros. En Perú nos encanta el fútbol, pero los clubes no han crecido”, explicó.

‘Ñol’ también apuntó que el desarrollo de futbolistas en el país sigue dependiendo principalmente de algunos clubes tradicionales que históricamente han trabajado mejor en divisiones menores.

“En Perú los únicos clubes que por tradición han sacado futbolistas son Sporting Cristal, Universitario de Deportes y Alianza Lima”, indicó.

Alianza Lima es el equipo peruano que más exporta jugadores jóvenes al extranjero. (Foto: Alianza Lima)

Finalmente, también fue crítico con la dirigencia del fútbol peruano y cuestionó el rol de la Federación Peruana de Fútbol, apuntando directamente a su presidente Agustín Lozano, a quien responsabilizó por no tomar medidas frente a los problemas estructurales del balompié nacional.

“El presidente, Agustín Lozano, no pone orden y no se pone a analizar esta situación, para ellos no afecta nada, viven su mundo, no se preocupan por los clubes. Ellos están pensando más en estar ahí en CONMEBOL, en ir a los viajes y todas estas cosas. Después no les interesa mucho todo esto que hablamos”, apuntó ‘Ñol’.

Agustín Lozano es el Presidente de la Federación Peruana de Fútbol. (Foto: Getty Images)

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