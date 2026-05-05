Universitario de Deportes vs. Coquimbo Unido: se miden por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Municipal Francisco Sánchez (Coquimbo). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Los cremas buscarán la revancha, luego de caer ante el club chileno solo hace algunas semanas atrás en el estadio Monumental de Lima por 2-0 con anotaciones de Cristián Zavala y Nicolás Johansen, que provocó la salida del entrenador español Javier Rabanal, para que asuma a las pocas horas Jorge Araujo.

Los chilenos celebraron en el Monumental de Lima. (Foto: Coquimbo)

Precisamente, a nivel interncional, este último ya tuvo su primer triunfo con la remontada de la ‘U’ la semana pasada en condición de local ante Nacional de Montevido, resultado que le da vida en la serie para pelear en esta recta final por un cupo a los octavos de final.

Por su parte, Coquimbo Unido necesita sumar en casa, pues en el debut empató 1-1 frente a Nacional y puede encontrar su boleto a la siguiente ronda si se hace fuerte en los próximos dos duelos de local que tiene por delante, siendo el primero este ante los cremas.

Cabe precisar que este es el grupo más parejo de toda la competición pues Deportes Tolima, Nacional de Montevideo, Universitario de Deportes y el propio Coquimbo Unido tienen 4 puntos y sin ninguna diferencia de gol importante.

Universitario vs. Coquimbo: horarios del partido

El encuentro entre Universitario vs. Coquimbo se disputará este jueves 7 de mayo en el Estadio Municipal Francisco Sánchez, programado para las 7:00 p.m. en horario peruano, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y siete horas más en España.

Universitario vs. Coquimbo: canales de TV en el mundo

La transmisión del partido entre Universitario vs. Coquimbo estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. En Argentina también se podrá ver por TNT Sports. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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