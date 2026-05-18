La Federación Peruana de Fútbol decidió pronunciarse oficialmente luego de la resolución emitida por el Tribunal Constitucional a favor de Deportivo Binacional. Mediante un comunicado, la FPF mostró su desacuerdo con el fallo que ordena la reincorporación del club puneño a la Liga 1 para la temporada 2027.
Horas antes, el Tribunal Constitucional declaró fundada en parte la demanda presentada por Binacional y ordenó que el club sea restituido en la máxima categoría del fútbol peruano para el año 2027, reabriendo así una larga disputa legal con la Federación Peruana de Fútbol.
En respuesta, la FPF aseguró haber tomado conocimiento de la sentencia y explicó que la decisión del Tribunal Constitucional está relacionada con las sanciones aplicadas durante la temporada 2023 dentro del sistema de licencias de clubes.
Asimismo, el máximo ente del fútbol peruano señaló que, según el fallo del TC, se deberá aplicar la Resolución N°125-TL-FPF-2023, la cual imponía una sanción de deducción de cuatro puntos a Sport Boys Association.
Sin embargo, la Federación sostuvo que incluso aplicando dicha sanción, Binacional igualmente habría permanecido en puestos de descenso durante la campaña 2023, motivo por el cual consideran que no existe mérito deportivo para justificar su regreso a la Liga 1.
“No hay sustento jurídico ni mérito deportivo para su participación en el futuro campeonato 2027”, señaló la FPF dentro del comunicado difundido este domingo.
Además, la institución presidida por Agustín Lozano reafirmó su respeto por las decisiones emitidas por las autoridades constitucionales, aunque manifestó su discrepancia con la resolución del Tribunal Constitucional por considerar que afecta el desarrollo regular de las competiciones deportivas.
La Federación también remarcó que los asuntos deportivos deben resolverse exclusivamente dentro de los órganos de justicia deportiva y del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), conforme a los lineamientos establecidos por FIFA, CONMEBOL y el propio estatuto de la FPF.
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