Neymar es convocado por Brasil para disputar el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)
Neymar es convocado por Brasil para disputar el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Carlo Ancelotti confirmó una de las noticias más esperadas por el mundo del fútbol: Neymar fue incluido en la convocatoria oficial de la selección brasileña para disputar el próximo Mundial, certamen en el que la ‘Canarinha’ buscará volver a conquistar el título y consagrarse nuevamente como campeón del mundo.

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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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