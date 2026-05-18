El fútbol sudamericano enfrenta nuevamente cuestionamientos a nivel internacional. Una investigación publicada por The New York Times dio a conocer una denuncia ética contra Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, por presuntamente haber recibido millones de dólares provenientes de fondos recuperados tras el escándalo del FIFA Gate.

Según la información difundida por el medio estadounidense, la acusación habría sido presentada por un denunciante que asegura tener conocimiento directo de los supuestos pagos realizados dentro de la confederación sudamericana.

La denuncia sostiene que Domínguez y otro alto funcionario de la Conmebol habrían recibido más de cinco millones de dólares provenientes de dinero recuperado luego de las investigaciones de corrupción que sacudieron al fútbol mundial desde el año 2015.

Además, el informe señala que altos ejecutivos de la FIFA ya tendrían conocimiento de esta denuncia ética desde hace más de un año. Sin embargo, hasta el momento no existiría una resolución oficial sobre el caso.

La Conmebol, por su parte, evitó profundizar sobre el tema y únicamente indicó que desconoce formalmente la existencia de una denuncia ética contra su presidente. Mientras tanto, ni la FIFA ni Alejandro Domínguez respondieron a las solicitudes de comentarios realizadas por distintos medios internacionales.

El caso vuelve a poner sobre la mesa el recuerdo del FIFA Gate, uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia del fútbol mundial. La investigación iniciada en 2015 reveló una red de sobornos, lavado de dinero y pagos ilegales que involucró a dirigentes de la FIFA, Conmebol y Concacaf.

Cabe recordar que Domínguez asumió la presidencia de la Conmebol en 2016, justamente después de la caída de varios dirigentes involucrados en el FIFA Gate, entre ellos el paraguayo Juan Ángel Napout, quien fue detenido en el marco de las investigaciones por corrupción.

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