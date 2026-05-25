Universitario vs. Deportes Tolima se miden en Lima por la sexta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Monumental. Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Se juega la jornada final de la serie y, si bien los cremas parten con 5 puntos en la tercera posición, depende de sí mismo para acceder a los octavos de final de la competición, pues el segundo lugar, con 7 unidades le corresponde a los cafeteros.

Por tal motivo, la ‘U’ solo necesita ganar y que, en simultáneo, Nacional de Montevideo no golee al líder y ya clasificado Coquimbo Unido de Chile (encuentro que se jugará en el estadio Centenario de Uruguay) para repetir el logro del 2025, de superar la fase de grupos y jugar los octavos de final.

Los cremas parten como favoritos, en el primer partido oficial del entrenador argentino Héctor Cúper en Perú. Como se recuerda, su debut se dio en el empate sin goles entre Universitario y Nacional en Montevideo.

El último fin de semana, la ‘U’ igualó también sin goles en su visita a CD Moquegua, por la penúltima fecha del Torneo Apertura, que terminó ganando su clásico rival: Alianza Lima. En el citado encuentro, el estratega albiceleste le dio la oportunidad de jugar a varios futbolistas que no tenían actividad en las últimas semanas.

Se espera un Estadio Monumental lleno, pues pese a la molestia del hincha crema por quedar fuera de la pelea del Apertura, saben que tienen una oportunidad de oro para seguir en la competencia internacional y aumentar el prestigio del club.

Universitario vs. Tolima: horarios del partido

El encuentro entre Universitario vs. Tolima se disputará este martes 26 de mayo en el Estadio Monumental de Lima, programado para las 7:30 p.m. en horario peruano, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, y siete horas más en España.

Universitario vs. Tolima: canales de TV en el mundo

La transmisión del partido entre Universitario vs. Tolima estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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