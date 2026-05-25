Universitario de Deportes había ganado los últimos cinco torneos cortos de la Liga 1, y es el vigente tricampeón nacional. Sin embargo, tras su largo y sólido perdominio en el campeonato, vio celebrar a Alianza Lima que ganó el Torneo Apertura 2026, competición que los cremas no estuvieron ni cerca de ganar.

Este panorama ha hecho refelxionar a la plana mayor del club merengue sobre la segunda parte de la temporada y, sobre todo, reforzar el plantel que ahora dirige elargentino Héctor Cúper. Uno de los primeros nombres que salió a la luz es el del chileno Rodrigo Ureña.

El chileno fue fundamental para los últimos títulos del club y dejó una huella imborrable entre los hinchas cremas. Sobre el particular, el periodista Gustavo Peralta confirmó que sí hubo acercamiento por parte de la dirigencia de la ‘U’.

“En las últimas horas salió el rumor de que Rodrigo Ureña puede volver a Universitario de Deportes. La situación es así, alguien de la ‘U’ sí se comunicó con el volante para hacerle saber si es que estaría dispuesto a volver porque el club no está en una buena situación, porque necesita jugadores de jerarquía y que conozcan al club, además porque sienten que se equivocaron con su situación”, dijo el periodista en el programa de YouTube ‘Linkeados’.

“Entiendo que la respuesta de Ureña es que sí le gustaría, que siempre está dispuesto a escuchar a Universitario porque es un club que él quiere, valora y más cuando se le necesita. Pero que él tiene contrato con Millonarios, una cláusula de salida, pero no quedó en nada más”, continuó.

Rodrigo Ureña fichó por el club crema desde inicios del año 2023. (Foto: Universitario)

En esa línea, destacó que, pese al interés por el aguerrido mediocampista, en Universitario también trabajar con otras opciones, por lo que en las próximas semanas se conocerían novedades en el plantel de Cúper.

“No avanzó en más, no hay ninguna negociación. No va a ser fácil sacarlo, pero sí le han hecho saber que les gustaría contar con él. Dependerá de la ‘U’ si quiere, pero en la ‘U’ miran a otros jugadores. Tampoco es vender humo diciendo que va a volver. Todo va a depender de la ‘U’”, apuntó.

En la primera de línea de volantes, Universitario cuenta principalmente con Jesús Castillo y Jorge Murrugarra, por lo que el regreso de Rodrigo Ureña sería vital para darle jerarquía a esa posición del campo.

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