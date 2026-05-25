El mercado de entrenadores en el fútbol peruano se mantiene en constante movimiento debido a los irregulares resultados que obligan a las dirigencias a cambiar de rumbo en plena temporada. En medio de esta búsqueda de nuevas identidades tácticas, el nombre de Jorge Cazulo volvió a saltar a la palestra tras revelarse un importante interés por contar con sus servicios en los banquillos. El histórico referente de Sporting Cristal fue tentado para asumir las riendas de un proyecto deportivo en la máxima categoría del balompié nacional. Pese al entusiasmo que generó su posible retorno a las canchas del país, el estratega uruguayo prefirió mantener la cabeza fría y declinar la propuesta formal.

La llamada hacia el exmediocampista charrúa se produjo hace escasas semanas, coincidiendo con la crisis de resultados que viene golpeando a diversas instituciones del país, con un masivo despido de técnicos ya en la recta final del Torneo Apertura 2026. Por lo que, pensando en la segunda mitad de año, buscaban una reestructuración.

La encargada de dar a conocer los detalles de esta negociación frustrada en el plano local fue la periodista Luccina Aparicio a través de sus plataformas digitales. “Jorge Cazulo tuvo la chance de volver al fútbol peruano para dirigir en primera división. Hace poco lo contactó un club del norte, pero rechazó la propuesta”, informó la comunicadora.

(Foto: Captura X)

El verdadero motivo que impulsó al popular ‘Piki’ a desestimar esta importante oportunidad radica en que todavía no considera que sea el momento idóneo para debutar como técnico principal. Cazulo se encuentra plenamente enfocado en continuar con su rigurosa etapa de preparación.

El estratega prefiere aguardar pacientemente por un proyecto deportivo integral donde se sienta completamente capacitado y respaldado para plasmar su filosofía de juego sin los apuros cotidianos del torneo. Para el uruguayo, el respeto por la profesión implica no quemar etapas de forma acelerada.

¿En qué club está Jorge Cazulo?

Cabe recordar que su experiencia más reciente en los banquillos profesionales se dio integrando el cuerpo técnico comandado por el argentino Mariano Soso. El uruguayo se desempeñó como asistente técnico clave durante el proceso que lideraron al frente de la exigente escuadra de Defensa y Justicia en el balompié de su país.

Aquella travesía internacional en el exigente campeonato argentino culminó de forma abrupta tras la renuncia de Soso debido a discrepancias con la directiva del club el año pasado. Fiel a sus códigos de vestuario y lealtad profesional, el ‘Piki’ decidió dar un paso al costado de manera inmediata junto al entrenador principal.

Finalmente, el retorno de Jorge Cazulo a los campos de la Liga 1 deberá esperar un tiempo más hasta que el propio profesional decida dar el gran salto. Por otro lado, en Sporting Cristal, los hinchas estarían esperando que en algún momento sea él quien lleve las riendas en el Rímac.

Jorge Cazulo fue campeón de reservas 2023 con Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

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