Después de casi 48 horas desde el pitazo final que sonó en Matute para declarar como ganador del Torneo Apertura a Alianza Lima, los ánimos ya se han calmado pero la felicidad no desaparece. Uno de los artífices de que el cuadro ‘blanquiazul’ haya alcanzado la gloria momentánea, es Jairo Vélez que poco a poco fue acoplándose a la idea que plasmaba Pablo Guede al ponerlo como el ‘10′ que le hacía falta a su mediocampo. Es por eso que, en conversación con ‘Juego en Corto’, el volante conversó sobre sus sentimientos hacia el club y lo que le depara a los ‘íntimos’.

“Siempre estoy agradecido con Dios, pero también personalmente me preparo para darlo todo en el equipo. Gracias a Dios pude marcar, no había venido marcando mucho y felizmente se dio en este tipo de partido donde se vive con tensiones, fue un partido muy complicado pero ahora lo estoy disfrutando muy contento porque se ha visto el trabajo de todo el equipo”

“A principio de año, después de la eliminación con 2 de Mayo es donde se nos vino mucha crítica y pasó de todo, se sacaron muchos rumores y eso fue el momento más duro. Después también cuando nosotros ganábamos en casa y algunos pedían la salida del técnico, pero a la vez nos ayudó para fortalecernos como grupo y hoy la historia es diferente”

“Los número lo avalan, de ‘10′, más suelto me gusta más porque me da la facilidad de estar más libre, de poder llegar más al arco. Pero yo siempre he estado con la predisposición donde me pongan, eso vale mucho también”

“Yo creo que son decisiones, en mi caso yo estuve un año en Universitario, a préstamo desde la UCV. Como profesionales, uno siempre quiere tener un trabajo seguro, a partir de ahí no se dio. Se llegó al año del préstamo, pero no se llegó a un acuerdo. No pasó nada más grave, simplemente eso. Pasó un año y no se decidieron por mí, eso me puso a dudar porque yo tengo mi familia y no quería irme de vacaciones sin saber si seguía o no”

“Se me dio la oportunidad de llegar a Alianza, por lo cual estoy agradecido y ahora mi cariño y enfoque lo tienen ellos”

“Somos favoritos porque ganamos el Apertura, pero todos somos conscientes de que este es un primer paso. La meta es salir campeón nacional a fin de año, y como grupo si tenemos ese objetivo claro eso ayuda muchísimo a no desviarnos”

“Uno de los partidos que nos dio mucha confianza, fue el de Melgar por toda la situación dura con la que veníamos. Jugamos bien, ganamos bien y eso nos ayudó”

“El profe analiza mucho los rivales, es un enfermito del fútbol como él dice. Es muy táctico, en la posición en la que me pone nos da los movimientos y al mismo tiempo la libertad de hacer lo tuyo. Al principio nos costó por eso mismo, porque cambiaba mucho, pero creo que eso terminó marcando la diferencia”

“Mi primera experiencia con la Selección me dejó muy agradecido. Son partidos distintos, de otro nivel, con jugadores de otra calidad. Donde también te pones a pensar que al final eso sigue siendo fútbol, y te ayudan a caer en una realidad en la que piensas en que puedes seguir creciendo. Lo disfruto mucho y estoy muy contento”

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