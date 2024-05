Alianza Lima vs. Cerro Porteño se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 4 de la fase de grupos en la Copa Libertadores 2024. Para seguir la transmisión de este partido deberás conectarte a las señales de ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, además de su versión de streaming a través de STAR Plus. Si te encuentras en Paraguay puedes ver el partido por Tigo Sports. Este duelo está pactado para este miércoles 8 de mayo desde las 7:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva. Los ‘blanquiazules’ llegan después de ganar 1-0 a UTC, por la jornada 14 del Torneo Apertura; mientras que el cuadro paraguayo también sumó otra victoria en la liga, tras vencer por 3-1 a Libertad. Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

Resumen del duelo que tuvieron Cerro Porteño vs. Alianza Lima. (Video: Conmebol Libertadores)